Победа Гэтжи поможет UFC заработать миллионы в лёгком дивизионе

https://static.news.ru/photo/b31bde40-9306-11ea-af1a-fa163e074e61_660.jpg Джастин Гэтжи Фото: Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сенсационная победа Джастина Гэтжи над Тони Фергюсоном запутала ситуацию в лёгком дивизионе UFC до предела. Менеджеры организации теперь имеют множество вариантов сценариев дальнейших поединков.

До титульного боя россиянина Хабиба Нурмагомедова и Гэтжи UFC может провести ещё несколько других поединков и заработать на этом миллионы, сообщает «Газета.Ru».

Издание предполагает, что в организации по максимуму используют наличие в дивизионе топовых бойцов, хотя основная интрига крутится вокруг имён Нурмагомедова, Фергюсона, Конора Макгрегора и теперь уже и Гэтжи.

Раскладов очень много, один из них предполагает поединок Макгрегора и Фергюсона. Ясно, что он принесёт UFC огромные деньги. Если победит Фергюсон, то он, таким образом, закроет поражение от Гэтжи и получит титульный бой, ну а в случае победы Макгрегора уже никто, включая самого Нурмагомедова, не сможет сказать, что ирландец не достоин титульника.

Ранее NEWS.ru сообщал, что прошедший во Флориде в условиях пандемии коронавируса первый турнир UFC 249 стал праздником для спортивных фанатов. Бои на любой вкус подарили сенсации. Теперь поединок мечты между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, скорее всего, уже не состоится, но новый претендент на титул Джастин Гейтжи выглядит не менее интересно. NEWS.ru подводит итоги возвращения боёв в октагон.