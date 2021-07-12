Олег Тактаров рассказал, когда подерётся на «Хардкоре»

Первый российский обладатель пояса Ultimate Fighting Championship (UFC) Олег Тактаров в разговоре с NEWS.ru предположил, когда состоится его бой на Hardcore Fighting Championship.

Тактаров признался, что он не знает, когда конкретно состоится шоу. Он, со своей стороны, готов драться в ноябре, когда подойдут к концу его проекты.

Пока ничего не могу сказать, особенно пока на бумаге этого нет. Так, пожелания есть, — сказал Тактаров в разговоре с NEWS.ru.

Также обладатель первого российского пояса в UFC рассказал, что стало мотивацией для возобновления занятий спортом.

Я для себя избрал актёрскую профессию, когда понял, что это мотивирует меня оставаться в форме. Как только появилась возможность выступить опять, я начал тренироваться так, как раньше: делал забеги в горы — трёхчасовые, двухчасовые. Это сверхнагрузка, и я бы её в жизни не сделал без стимула. Искать стимулы — это классная штука. Могу точно сказать, что за бой я возьму в два раза больше, чем за фильм. Если кто-то найдётся, кто заплатит, — отметил он.

Кроме того, Тактаров рассказал, на какой гонорар он рассчитывает.

Гонорар будет превышать 5 миллионов? В три раза больше, — заключил он.

Бой Тактаров — Монсон анонсировался в рамках промоушена Hardcore FC, а потенциальные соперники даже провели дуэль взглядов.

Ранее сообщалось, что первый российский обладатель пояса Ultimate Fighting Championship (UFC) Олег Тактаров прокомментировал отмену поединка с другим ветераном ММА и экс-претендентом на пояс UFC Джеффом Монсоном.