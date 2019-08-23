https://static.news.ru/photo/8e320df4-c5b4-11e9-bc7b-fa163e074e61_660.jpg Абдулманап Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, считает, что нельзя недооценивать Дастина Порье.

Недооценивать его нельзя. Не случайно он сейчас первый претендент. Это один из самых конкурентных боёв, которые можно сейчас предложить Хабибу в UFC. Порье это доказал своими победами. Сейчас он заслуживает драться за настоящий пояс, — приводит слова Нурмагомедова-старшего Sport24.ru .

7 сентября в Абу-Даби Нурмагомедов проведёт первый бой в этом году и будет защищать свой титул против временного чемпиона UFC американца Дастина Порье.

Для россиянина бой с американцем станет второй защитой титула. Предыдущий поединок он провёл в октябре прошлого года, победив удушающим приёмом Конора Макгрегора.

Порье заявил, что закончит бой с Нурмагомедовым досрочно, писал News.ru.