Фото: Zuma/TACC

Экс-чемпион Ultimatate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что собирается вернуть свой чемпионский пояс вне зависимости от того, кто будет его соперником.

Так много боёв для меня! Поэтому не имеет значения, с кем драться, — приводит слова Макгрегора ESPN. Также 31-летний спортсмен объяснил, почему проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову. Тренировочный процесс проходил...