Временный чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Дастин Порье считает, что сможет завершить бой с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, который состоится 7 сентября в Абу-Даби, досрочно.
Я чувствую, что смогу заставить Хабиба сдаться, но в любом случае я остановлю бой досрочно. Не знаю, будет ли это нокаут или сдача, но победа над Хабибом будет досрочной, — цитирует Порье портал MMAJunkie.
Кроме того, 30-летний американец назвал предстоящий поединок историей и сможет выступить максимально подготовленным.
Экс-чемпион Ultimatate Fighting Championship (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что собирается вернуть свой чемпионский пояс вне зависимости от того, кто будет его соперником, писал News.ru.