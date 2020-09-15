Нурмагомедов после проблем с зубом снова готовится к бою с Гейтжи

https://static.news.ru/photo/b8e7e59a-f7e1-11ea-8975-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов возобновил тренировки перед боем с американским спортсменом Джастином Гейтжи.

Ранее Нурмагомедову пришлось сделать паузу в тренировках из-за заболевания зуба. Сейчас боец находится в ОАЭ, передаёт ТАСС.

Хабиб тренируется, всё в порядке, — сообщили в команде россиянина.

Бой между Гейтжи и Нурмагомедовым состоится 24 октября в Абу-Даби. За плечами Нурмагомедова 28 побед без поражений, Гейтжи — 22 победы и два поражения.

Как писал NEWS.ru ранее, исход трёх главных поединков года предсказал боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов. Он проанализировал стиль и форму всех участников. В частности, в поединке Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейтжи, который состоится 24 октября, по мнению Исмаилова, победит Хабиб.