Нурмагомедов объяснил, почему не состоится его бой с Сен-Пьером

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Президент UFC (Ultimate Fighting Championship) Дэйна Уайт рассказал о предполагаемом бое абсолютного чемпиона бойцовского чемпионата россиянина Хабиба Нурмагомедова с экс-чемпионом промоушена Жоржем Сен-Пьером. Мужчина отметил, что поединок, скорее всего, не состоится, даже если Нурмагомедов примет решение вернуться в октагон.

Вопрос о бое с Сен-Пьером ни разу не поднимался. Хабиб не заинтересован в этом поединке. Судя по тому, что я слышу сегодня, Жорж тоже. Так что всё кончено, — сказал...