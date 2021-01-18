Нурмагомедов объяснил, почему не состоится его бой с Сен-Пьером

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что бой с легендарным канадцем Жоржем Сен-Пьером не состоялся не по его вине.
Это он не хочет драться со мной. Я только что переписывался с ним в директе, а теперь нужно, чтобы я сказал что-то плохое о нём? Мне нужно поговорить с этим парнем. Жорж, пожалуйста, дай мне знать, когда ты вернёшься, — сказал Нурмагомедов YouTube-каналу The Schmo.
Ранее Нурмагомедов допустил возможность продолжения своей карьеры после переговоров с главой UFC Дэйной Уайтом.
Как писал NEWS.ru, президент UFC Дэйна Уайт рассказал о предполагаемом бое абсолютного чемпиона бойцовского чемпионата россиянина Хабиба Нурмагомедова с экс-чемпионом промоушена Жоржем Сен-Пьером.