Нурмагомедов: Гейтжи выносил меня из ванной, к нему не может быть негатива

Хабиб Нурмагомедов провёл первую большую пресс-конференцию после ухода из жизни его отца, в ходе которой более двух часов отвечал на вопросы журналистов. Боец подробно рассказал о подготовке к поединку с Джастином Гейтжи, отношении к сопернику, его сильных сторонах, дальнейших карьерных и жизненных планах. Он несколько раз просил ведущего не ограничивать его во времени общения с журналистами, шутил в их адрес и затронул многие темы, не связанные со спортом, включая возможную политическую карьеру.

Подготовка, Гейтжи, потеря отца

Первой темой, с которой началась беседа с журналистами, стал предстоящий поединок с Джастином Гейтжи. Хабиб впервые официально назвал его локацию — «Бойцовский остров» в Абу-Даби. Спортсмен пока в обычном режиме тренируется в России, а за полтора месяца до боя начнёт подготовительный сбор под руководством своего наставника из American Kickboxing Academy Хавьера Мендеса. Пока он оценивает свою форму на тройку по пятибальной системе, но для данного этапа подготовки это нормально. За месяц до боя надо выйти на «четвёрочку», а к самому поединку — на максимум.

Я нахожусь в тренировочном режиме, постоянно спаррингую и готовлюсь к участию в турнире. У меня большой опыт выступлений в ММА и я не переживаю из-за года простоя. Не думаю, что он скажется на бое, — сказал Нурмагомедов.

Говоря об отце, Хабиб отметил, что видел в нём и тренера, и друга, поэтому потеря не может не сказаться на его состоянии, но эту боль легче пережить в работе. Боец отметил, что у него достаточно мотивации, чтобы продолжать работать, и как минимум до конца года он готов находиться в тренировочном режиме. Но при этом спортсмен дал понять, что 32 года, из которых 12 он выступает в профессионалах, —достаточный срок, чтобы думать об уходе, а его достижений уже хватает, чтобы карьера считалась успешной.

twitter.com/ ufcnews/Global Look Press

Нурмагомедов подчеркнул, что он находится в хороших отношениях с соперником в течение многих лет. Он считает Гейтжи достойным претендентом и сильным ударником с отличной защитой от переводов в партер, убойными лоу-киком и апперкотом, однако не думает, что тот опаснее Конора Макгрегора и Дастина Порье. Хабиб отметил, что не будет выстраивать под него какую-то особую подготовку. По словам бойца, Гейтжи стал действовать умнее и уже не дерётся так, как несколько лет назад, когда Хабиб сравнил его бой с Эдди Альваресом с дракой двух алкашей.

С Гейтжи я знаком давно, когда он бился ещё в WSOF. Когда я возвращался после перерыва и сорвался мой бой с Фергюсоном, он мне помогал во время изнурительной весогонки. Когда я согнал последний килограмм в очень горячей ванной, он меня выносил оттуда. В такой момент надо, чтобы пара человек была рядом. К Джастину у меня нет никаких претензий. Мы выйдем в октагон, сделаем своё дело и пожмём руки, — рассказал Нурмагомедов.

Сен-Пьер, Макгрегор, Фергюсон

Скорее всего, в случае победы над Гейтжи Нурмагомедов проведёт ещё один бой. При этом это должен быть грандиозный и денежный поединок. Боец признался, что его заработки увеличиваются с каждой новой схваткой, и за Гейтжи он должен получить больше, чем за Порье. В качестве соперника мечты его отца он назвал Жоржа Сен-Пьера, экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях, который сейчас находится на пенсии. Нурмагомедов отметил, что в последний раз канадец проигрывал в 2007 году, когда его карьера ещё не началась, и это был бы великий бой за наследие.

Поединок с Сен-Пьером мне также интересен, об этом бое мечтал мой отец. Жоржу надо определиться, хочет ли он драться, всё же ему скоро 40 лет. Дэйна Уайт сказал, что проведёт с ним переговоры. С моей стороны и со стороны UFC есть согласие, — рассказал Нурмагомедов.

Российский чемпион по-прежнему не ставит крест на возможном бое с Тони Фергюсоном, который на протяжении последних шести лет срывался пять раз. Для этого он считает, что Эль Кукуй должен победить первого номера рейтинга UFC Дастина Порье, а сам Хабиб —справиться с Гейтжи. По такому же пути, чтобы получить реванш, должен пойти и Конор Макгрегор, который в настоящий момент также находится в отставке. Кроме того, Нурмагомедова спросили и о возможном бое с Флойдом Мейвезером в профессиональном боксе, однако этот вариант всё-таки представляется маловероятным.

Говоря о собственных слабостях, Хабиб отметил недостаток физической силы. Дескать, подтягивается он всего 12 раз и после тренировки от груди жмёт не больше 120 кг, но при этом его мощи хватает, чтобы удерживать и уничтожать соперников на земле. При этом он категорически не согласился с теми, кто считает его стиль незрелищным, так как почти во всех последних поединках он побеждает досрочно, а не просто пытается залежать соперника на земле. Кроме того, Хабиб отметил, что не видит проблем и с тем, чтобы подраться с Гейтжи в стойке.

Бизнес, политика, помощь людям

После того как Нурмагомедов пристыдил неподготовленного журналиста, задавшего ему вопрос, не будет ли у него проблем с Гейтжи из-за того, что тот на два сантиметра выше, Хабиб подчеркнул, что готов говорить не только о спорте, но и на более близкие для собравшихся в зале темы. Тут пошли разговоры о его деятельности вне спорта и будущем. Тренерские перспективы для себя он отмёл, сказав, что не нужно стрелять из пушки по воробьям. В то же время Нурмагомедов анонсировал открытие собственной лиги ММА Global, которая скоро стартует большим турниром с участием как молодых и перспективных, так и звёздных бойцов. Также Хабиб отметил, что инвестирует средства в сельскохозяйственный бизнес, который ему близок, так как с детства он рос в сельской местности и этой деятельностью занимался его отец.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

О политической карьере Нурмагомедов пока предпочитает не распространяться, однако судя по тому, что он тщательнее взвешивает каждое сказанное слово, чем два года назад, он проделал определённую работу над собой. Также боец признал, что, окунувшись в бизнес, недавно узнал значение слова «рентабельность». Свой уровень образования он оценил на три с плюсом по пятибальной шкале, но подчеркнул, что каждый человек должен заниматься своим делом, а руководить республикой — специалист.

Пока у меня нет планов идти в политику. Хочу довести свой путь спортсмена до логического завершения. Впереди у меня предстоит ещё много работы, и всю свою силу и энергию направляю на спорт. Также занимаюсь общественной деятельностью, которая доставляет мне удовольствие. Чтобы продолжать помогать окружающим людям, не надо занимать какое-то кресло и быть политиком. Я этим занимаюсь с 24 лет. Если у вас есть два рубля, вы можете помочь кому-то, отдав один рубль, — объяснил Нурмагомедов.

Главной проблемой Республики Дагестан Хабиб назвал безработицу, из-за которой молодёжь находит для себя не самые полезные увлечения, а многие земляки постоянно просят деньги. Решать эту проблему он готов лично, развивая бизнес и создавая новые рабочие места. Главным недостатком в любом деле Хабиб назвал лень, подчеркнув, что не знает ни одного успешного человека, который бы подолгу спал. Не обошёл стороной он и ситуацию в Белоруссии, о которой высказался предельно дипломатично.

Мы не можем понять суть происходящего, потому что там не находимся. Пожелаю белорусам мирного неба над головой. Не хочу давать политическую оценку этим событиям, а просто пожелаю братскому народу мира и здоровья. Я там был пару раз, люди очень отзывчивые, — сказал Нурмагомедов.

Футбол, музыка, хейтеры

Хабиб признался, что является футбольным болельщикам и помимо родного для дагестанцев «Анжи» переживает за «Спартак», болельщиком которого стал с детства по примеру отца. Футбол он назвал «королевой спорта» и показал хорошее знание ситуации в современном футболе. Нурмагомедов сделал прогноз на финал Лиги чемпионов, в котором, по его мнению, должны встретиться ПСЖ и «Манчестер Сити», а также прокомментировал судейские скандалы в недавнем матче «красно-белых» и «Сочи».

Я бы не назначал второй пенальти в в ворота «Спартака» не потому, что я его болельщик и мой отец много лет болел за «Спартак». Команда переживает не лучшее время. Первый пенальти тоже был спорный. В конце предыдущего чемпионата тоже были вопросы к судьям у «Спартака». Я бы посоветовал команде не сниматься с чемпионата России. Без «Спартака» он будет скучным, — заключил Нурмагомедов.

На вопрос по поводу отдыха и расслабления Нурмагомедов ответил в привычном стиле: «А я и не напрягаюсь». По словам бойца, ему не надо искать какую-то отдушину от работы, потому что он получает от неё удовольствие. Вместо просмотра фильмов и прослушивания музыки Хабиб предпочитает проводить время с семьёй на природе по принципу: «отдыхать надо так, чтобы потом не пришлось отдыхать от этого отдыха». Также он объяснил журналисту, почему выступал с критикой рэп-концертов в Дагестане, из-за чего у него возник спорт с Тимати.

Тебя зовут Илья, а меня Хабиб. Мы смотрим на вещи по-разному. Если мне что-то не нравится, то я говорю без оскорблений, и не навязывая своего мнения. Я имею право отстаивать свои принципы. У нас демократия, где каждый может высказывать своё мнение. Я вот не любитель музыки, — пояснил боец.

Нурмагомедов также коснулся темы популярности и появления хейтеров, что, на его взгляд, взаимосвязано. В частности, он призвал не уделять много внимания оскорблениям и клипам бойца и рэпера по прозвищу Анубис, который записал популярный ролик с критикой Хабиба, чем вызвал гнев у многих Дагестанцев. По мнению бойца, человек может корректно критиковать кого угодно, но если переходит на оскорбления, то должен быть готов за них ответить.

Исмаилов, Емельяненко, Ян

В ходе пресс-конференции Нурмагомедов неоднократно высказывал различное мнение о своих коллегах. Так, ему понравилось выступление Магомеда Исмаилова в поединке с Александром Емельяненко, время которого, по мнению Хабиба, давно прошло. Следующим достойным соперником Исмаилова он считает Александра Шлеменко, так как их бой мог бы стать кассовым и выявить лучшего средневеса России. В пятёрку лучших российских бойцов вне зависимости от веса он вместе с Исмаиловым включил Петра Яна, Забита Магомедшарипова, Ислама Махачева и Аскара Аскарова.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Также Нурмагомедов отметил, что по-прежнему считает лучшим тяжеловесом в истории ММА Фёдора Емельяненко, а его друг Даниэль Кормье может сравняться с ним, если последовательно побьёт сначала Стипе Миочича, а затем и Джона Джонса в бою в тяжёлом весе. В то же время он признался, что переживает за 41-летнего бойца, и предпочёл бы, чтобы он, вернув себе чемпионский пояс, завершил карьеру.

Наконец, Нурмагомедов поддержал и новоиспечённого чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, заявив, что не порадоваться за соотечественника мог только чудак (в оригинале Хабиб использовал более жёсткое созвучное слово, — NEWS.ru). Ключевыми факторами его успеха он назвал сильную мотивацию, голод до побед и то, что Пётр сумел перестроиться после непростого второго раунда.