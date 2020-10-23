Нокаутированный Уайт рассказал об ошибке в бою с Поветкиным

Британский боксёр-тяжеловес Диллиан Уайт рассказал об ошибке, допущенной в бою с россиянином Александром Поветкиным и поделился ожиданиями от реванша.
Я думаю, Поветкин будет готов к войне так же, как и в прошлый раз. Но я думаю, что готов победить любого, в том числе и Поветкина, он и сам это знает, мне кажется. Многие смеются, но это тяжёлый вес, тут один удар может всё изменить. Я готов его нокаутировать, я дрался с чемпионами, я не боюсь никого. В первом бою я допустил одну маленькую ошибку, дал ему попасть по себе, но в следующий раз я буду готов лучше, — приводит слова Уайта IFL TV.
Первый бой Поветкина с Уайтом прошёл 22 августа в Англии и завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. Реванш запланирован на 21 ноября.
Ранее Поветкин поделился ожиданиями от реваншас англичанином Диллианом Уайтом, писал NEWS.ru.