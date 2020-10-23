Нокаутированный Уайт рассказал об ошибке в бою с Поветкиным

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Боец АСА, выступающий в полулёгком весе, Алексей Полпудников считает, что заслуживал победы в бою с Салманом Жамалдаевым, который прошёл 4 октября в Грозном, и попросил реванш. Судьи отдали победу Жамалдаеву раздельным решением.

Думал, что мне должны отдать победу, но когда сказали, что будет раздельное решение, уже возникла мысль, что отдадут поединок сопернику. После того как пересмотрел бой, я только укрепился в уверенности,...