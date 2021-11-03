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Намаюнас победила Вейли и защитила титул UFC в минимальном весе

07:41, 07 ноября 2021
Намаюнас победила Вейли и защитила титул UFC в минимальном весе Роуз Намаюнас Фото: vk.com/namajunasrose
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Роуз Намаюнас одержала победу над Вейли Жанг на турнире UFC 268. Американка взяла верх раздельным решением судей и отстояла пояса в минимальной весовой категории.

Поединок между Намаюнас и Вейли продлился все пять запланированных раундов. Первые три отрезка получились равными, а в последних двух американка доминировала в партере и большую часть времени провела в позиции сверху.

По итогам схватки мнение судей разделилось. Один из них отдал предпочтение Вейли (48:47), а двое других встали на сторону Намаюнас (48:47, 49:46).

Ранее сообщалось, что Джастин Гэтжи победил Майкла Чендлера на турнире UFC 268. Схватка продлилась все три раунда, по окончании которых судьи единогласным решением отдали победу бывшему оппоненту Хабиба Нурмагомедова.

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