Намаюнас победила Вейли и защитила титул UFC в минимальном весе

Роуз Намаюнас одержала победу над Вейли Жанг на турнире UFC 268. Американка взяла верх раздельным решением судей и отстояла пояса в минимальной весовой категории.

Поединок между Намаюнас и Вейли продлился все пять запланированных раундов. Первые три отрезка получились равными, а в последних двух американка доминировала в партере и большую часть времени провела в позиции сверху.

По итогам схватки мнение судей разделилось. Один из них отдал предпочтение Вейли (48:47), а двое других встали на сторону Намаюнас (48:47, 49:46).

Ранее сообщалось, что Джастин Гэтжи победил Майкла Чендлера на турнире UFC 268. Схватка продлилась все три раунда, по окончании которых судьи единогласным решением отдали победу бывшему оппоненту Хабиба Нурмагомедова.