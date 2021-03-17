Мейвезер хочет помочь Джошуа подготовиться к бою с Фьюри

https://static.news.ru/photo/c04a573a-8721-11eb-b56a-96000091f725_660.jpg Флойд Мейвезер Фото: facebook.com/floydmayweather

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, легендарный непобеждённый боксёр Флойд Мейвезер заявил, что хотел бы поработать с британским тяжеловесом Энтони Джошуа перед его боем с Тайсоном Фьюри.

С нетерпением жду возможности поработать с Джошуа. Мы с ним общаемся, и надеюсь, это произойдёт скоро. Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри оба имеют большой опыт, но проигрыш Джошуа Энди Руису — младшему сделал его только сильнее. Их бой очень интригующий. Я пару раз встречался с Тайсоном Фьюри. Он отличный и очень интересный парень, и мне нравится, как он поёт, — приводит слова Мейвезера Talksport.com.

Фьюри и Джошуа подписали контракт на два объединительных боя, победитель которых соберёт все чемпионские пояса в тяжёлом весе. В первом бою боксёры должны получить по $50 млн, а во втором призовой фонд будет разделён в соотношении 60% на 40% в пользу победителя первого боя.

Как писал NEWS.ru, российский боксёр, чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев поделился ожиданиями от реванша Александра Поветкина с британцем Диллианом Уайтом.