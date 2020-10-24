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Единоборства

Макгрегор назвал победу Нурмагомедова отличной

01:17, 25 октября 2020
Конор Макгрегор Конор Макгрегор Фото: АГН Москва/Russian Look/Global Look Press

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор поздравил россиянина Хабиба Нурмагомедова с отличной защитой титула. По его словам, он продолжит дело бойца из Дагестана, который объявил о завершении карьеры.

Отличное выступление, Хабиб. Я продолжу твоё дело. Ещё раз уважение твоему отцу и соболезнования тебе и твоим близким, — говорится в сообщении Макгрегора в Twitter.

Нурмагомедов 24 октября удушающим приёмом победил американца Джастина Гэйтжи. Для 32-летнего россиянина это была третья защита титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Макгрегор в октябре 2018 года проиграл Нурмагомедову в бою за титул чемпиона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов эффектным треугольником во втором раунде «усыпил» Джастина Гейтжи, а после этого со слезами на глазах объявил об уходе из спорта, выполняя просьбу матери после смерти отца.

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