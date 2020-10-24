Макгрегор назвал победу Нурмагомедова отличной

Нурмагомедов 24 октября удушающим приёмом победил американца Джастина Гэйтжи. Для 32-летнего россиянина это была третья защита титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Макгрегор в октябре 2018 года проиграл Нурмагомедову в бою за титул чемпиона.
Ранее NEWS.ru сообщал, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов эффектным треугольником во втором раунде «усыпил» Джастина Гейтжи, а после этого со слезами на глазах объявил об уходе из спорта, выполняя просьбу матери после смерти отца.
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