Макгрегор назвал победу Нурмагомедова отличной

https://static.news.ru/photo/50d3ffdc-1647-11eb-89fc-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: АГН Москва/Russian Look/Global Look Press

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор поздравил россиянина Хабиба Нурмагомедова с отличной защитой титула. По его словам, он продолжит дело бойца из Дагестана, который объявил о завершении карьеры.

Отличное выступление, Хабиб. Я продолжу твоё дело. Ещё раз уважение твоему отцу и соболезнования тебе и твоим близким, — говорится в сообщении Макгрегора в Twitter.

Good performance @TeamKhabib .

I will carry on.

Respect and condolences on your father again also. To you and family.

Yours sincerely, The McGregors. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 24, 2020

Нурмагомедов 24 октября удушающим приёмом победил американца Джастина Гэйтжи. Для 32-летнего россиянина это была третья защита титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Макгрегор в октябре 2018 года проиграл Нурмагомедову в бою за титул чемпиона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов эффектным треугольником во втором раунде «усыпил» Джастина Гейтжи, а после этого со слезами на глазах объявил об уходе из спорта, выполняя просьбу матери после смерти отца.