Лучший чеченский боксёр Идигов и сыновья Кадырова одержали победы в Грозном

В Грозном завершился турнир по профессиональному боксу «Время легенд». В главном бою вечера во втором среднем весе непобеждённый чеченский боксёр Асламбек Идигов (19-0, 7 КО) победил по очкам россиянина украинского происхождения Станислава Каштанова (36-6, 21 КО) и отстоял титул чемпиона Европы по версии WBO.
Каштанов активно начал бой и в первом раунде успешно атаковал корпус соперника. Идигов постепенно освоился в роли хозяина ринга и стал всё чаще тревожить уроженца Донецка стремительными комбинациями. Однако в концовке третьего раунда Каштанов потряс соперника двойкой. К середине боя начала сказываться лучшая физическая подготовка Идигова, который дейстовал всё напористее и агрессивнее.
Каштанов, наоборот, начал уставать и заметно терять в скорости, порой уходя в глухую защиту. Уверенная концовка позволила Идигову отстоять чемпионский титул. Все трое судей отдали ему победу со счётом
Также в рамках турнира показательные провели дети главы Чеченской Республики Эли, Ахмад и Абубакар Кадыровы. Все они одержали убедительные победы.
Как писал NEWS.ru, мужской чемпионат России по боксу в 2020 году пройдёт в Оренбурге. Соревнования пройдут с 27 ноября по 6 декабря.
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