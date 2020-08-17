Ломаченко попытается стать абсолютным чемпионом мира по боксу

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Украинский боксёр, обладатель чемпионских поясов WBA, WBC и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко проведёт объединительный бой с чемпионом мира по версии IBF американцем Теофимо Лопесом.

Бой состоится 17 октября в Лас-Вегасе и будет показан на телеканале ESPN по системе pay-per-view. Победитель поединка станет обладателем чемпионских поясов по всем четырём престижным версиям.

Как писал NEWS.ru, экс-чемпион Bellator, российский тяжеловес Виталий Минаков оценил достижения в ММА соотечественника Фёдора Емельяненко выше, чем действующего чемпиона UFC Стипе Миочича.