Ломаченко, накати-ка: Василий возвращается после тонны хейта

В ночь на воскресенье, 27 июня, в Лас-Вегасе проведёт бой Василий Ломаченко. Это всегда большое событие в мировом боксе, но особенно сейчас, когда позиции украинца сильно пошатнулись, от боя с Масайоши Накатани зависит ни много ни мало вся карьера Василия. Былые его заслуги, понятное дело, никто не отнимет, он в любом случае великий боксёр, однако на этот раз поражение будет означать конец карьеры.

После ненависти

Ещё год назад Ломаченко был на самой вершине: двукратный олимпийский чемпион, обладатель мировых титулов в трёх весовых категориях в профи, один из лучших боксёров вне зависимости от веса, самый популярный и обожаемый спортсмен на Украине. Как вдруг что-то пошло не так.

Сначала расколовший общество видеоролик в Instagram со стихотворением на православную тему. Там украинцы заметили российских военных и сильно обиделись. Затем съёмки в русском православном фильме вместе с Александром Усиком, после которого обоих включили в базу «Миротворец». Ну а потом и поражение от Теофимо Лопеса, потеря всех титулов и массированный хейт со стороны большой части украинского общества. К злорадству тогда подключились официальные лица, включая мэра Львова Андрея Садового.

В России и остальном СНГ, правда, Ломаченко как был популярен и уважаем, так и остался. И ничего не поменяется даже в случае поражения от Накатани. А на родине Василия многие будут рады поражению, в этом можно не сомневаться. Как и в том, что всё-таки солидная часть украинцев продолжает за своего боксёра болеть.

Василий Ломаченко vk.com/vasyllomachenko

Гигант с изъяном

Насколько вероятен ещё один проигрыш Ломаченко? Если отвечать коротко: не очень реально. То есть Накатани может выиграть у Василия, но только в том случае, если мы увидим очень плохую версию украинца. Хуже той, которая была восемь месяцев назад против Теофимо Лопеса. Японец имеет лишь одно явное преимущество перед Василием — это размер. Он на 12 сантиметров выше, с руками, которые на 15 сантиметров длиннее. При определённых условиях этот фактор может сыграть решающую роль.

Но в предстоящем бою не должен. Дело в том, что Василий лучше всех в мире умеет прорываться на ближнюю дистанцию и делать там всё, что хочет. Он может и за спину зайти, и угол срезать, и обманными движениям раздёргать. Так он доставал абсолютно всех своих оппонентов, кроме Лопеса. Ломаченко всегда был номером один на ногах, быстрее и ловчее всех.

В свою очередь Накатани при всех его достоинствах (высокий рост, приличный удар) абсолютно не является мастером защиты. Он не славится умением держать оппонента на дистанции и не подпускать к себе. Если классный боксёр зайдёт на атаку, Накатани, скорее всего, его пустит. Он вообще очень легко для высокого боксёра пропускает удары по голове. Поэтому, если Василий оправился от травмы и будет так же хорош на ногах, как два-три года назад, это будет игра в одни ворота.

При этом нельзя забывать, что Василию уже 33 года и совсем недавно он оправился от травмы плеча. 33 — это самый пик карьеры тяжеловеса, но в лёгком весе это уже весьма солидный возраст. Здесь всё решают скорость ног и реакция, а это — именно те компоненты, которые уходят первыми. У кого-то они уходят уже в 30–32, а у кого-то — после 35.

Поэтому каждый новый бой Ломаченко — это ещё и тест на способность держать возраст под контролем. И с каждым разом делать это будет всё сложнее. Накатани это понимает. Это обстоятельство наверняка придаёт ему немало уверенности перед боем. Но победа всё равно должна остаться за Василием, если не нокаутом, то по очкам, но с хорошим преимуществом.