Кубинский боксёр Лара победил Вендетти и отстоял титул WBA

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На турнире по боксу в Лос-Анджелесе кубинец Эрисланди Лара (27-3-3, 15 КО) победил единогласным решением судей американца Грега Вендетти (22-4-1, 12 КО), отстоял титул чемпиона мира по версии WBA и завоевал вакантный титул по версии IBO в первом среднем весе.

Лара имел преимущество на протяжении большей части боя, который продлился все отведённые 12 раундов. Все трое судей отдали победу кубинцу со счётом 117:111 (двое) и 116:112.

Как сообщал NEWS.ru, проживающий в Австрии серб Александр Ракич победил по очкам экс-претендента на титул чемпиона в полутяжёлом весе американца Энтони Смита.