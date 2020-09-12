Казнь иранского борца шокировала МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на казнь иранского борца Навида Афкари. Исполнение приговора «глубоко огорчило» чиновников от спорта, кроме того, они разочарованы тем, что власти Исламской Республики оставили их призывы о помиловании без ответа, передаёт пресс-служба МОК. В социальных сетях потребовали объявить Тегеран изгоем мирового спорта.
Казнь борца Навида Афкари в Иране — это очень печальная новость. МОК шокирован сегодняшним известием <...> Глубоко огорчает, что просьбы спортсменов всего мира, совместная работа МОК, НОК Ирана, United World Wrestling и Национальной федерации борьбы не достигли цели. Наши мысли с семьей и друзьями Навида Афкари, — говорится в заявлении МОК.
На казнь атлета отреагировала иранская оппозиционерка Масих Алинежад, живущая в США. По её словам, Иран убил невинного человека за участие в протестах в 2018 году.
Когда я говорила с его (Афкари. — NEWS.ru) матерью, она сказала, что верит: мир может спасти её сына. Он был борцом. Мы требуем, чтобы весь цивилизованный мир запретил Ирану принимать участие в международных спортивных турнирах, — написала Алинежад на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
1/ Our hearts are broken. Islamic Republic murdered #NavidAfkari, an innocent man for the crime of protesting. When I talked to his mother, she had hope the world could save his son. He was a wrestler. Our demand is for the world to ban Islamic Republic from international sports. pic.twitter.com/Uln18GzOFa
27-летний спортсмен получил сразу два смертных приговора. Ранее вместе с ним были задержаны два его брата — Вахид и Хабиб. Всем троим предъявили обвинения более чем в 20 различных нарушениях закона, всех троих признали виновными. Однако смертный приговор получил лишь Навид Афкари. Вахид и Хабиб получили 54 и 27 лет тюремного заключения соответственно. Кроме того, все трое приговорены к 74 ударам плетью.
Их мать записала видео, в котором заявила, что судебный процесс в отношении её сыновей был «несправедливым и полным лжи» и у молодых людей «совсем не было возможности себя защитить». Кроме того, Навид направил в СМИ письмо, в котором рассказал, что подвергался пыткам, сообщал NEWS.ru.