Иранского рестлера приговорили к смерти за участие в акциях протеста

https://static.news.ru/photo/5857a5e2-f05e-11ea-b6f2-fa163e074e61_660.jpg Навид Афкари Фото: afkarinavid/instagram.com

В Иране рестлера Навида Афкари суд приговорил к смертной казни за участие в акциях протеста против правительства страны в 2018 году.

По данным TMZ, 27-летний спортсмен получил сразу два смертных приговора. Ранее вместе с ним были задержаны два его брата — Вахид и Хабиб. Всем троим предъявили обвинения в более чем 20 различных нарушениях закона, всех троих признали виновными. Однако смертный приговор получил лишь Навид Афкари. Вахид и Хабиб получили 54 и 27 лет тюремного заключения соответственно. Кроме того, все трое приговорены к 74 ударам плетью.

Их мать записала видео, в котором заявила, что судебный процесс в отношение её сыновей был «несправедливым и полным лжи» и у молодых людей «совсем не было возможности себя защитить». Кроме того, Навид направил в СМИ письмо, в котором рассказал, что подвергался пыткам, передаёт «Спорт Экспресс».

На смертный приговор, вынесенный спортсмену, уже отреагировал президент США Дональд Трамп. Он призвал иранские власти отменить его. Он назвал Навида Афкари «великой и популярной звездой борьбы» и заявил, что будет признателен Ирану, если высшая мера наказания не будет приведена в исполнение, передаёт ТАСС.

Я бы очень высоко оценил сохранение вами жизни этому молодому человеку, отказ от его казни. Благодарю вас! — написал он в своём Twitter.

Также не остался равнодушным глава UFC Дэйна Уайт. Он записал видеообращение, в котором призвал сохранить жизнь молодому спортсмену.

Иран, пожалуйста, пощадите Афкари Навида, — подписал он его.

Ранее NEWS.ru писал о том, что спецслужбы Ирана установили организаторов диверсии на ядерном объекте в Натанзе. Об этом заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.