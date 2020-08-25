Как конфликт Емельяненко с UFC вредит его ученикам

Одержав победу над Райаном Бейдером, Вадим Немков заявил о себе как один из лучших полутяжеловесов мира. После ухода Джона Джонса в тяжёлый вес трон многолетнего гегемона дивизиона остался вакантным. В UFC его разыграют Доминик Рейес и Ян Блахович, но российский боец вполне мог бы включиться в их противостояние, если бы подписал контракт с лучшей лигой мира. К сожалению, пока он остаётся в составе Fedor Team, это невозможно. Легендарный Фёдор Емельяненко слишком много сделал для становления Немкова, и даже если тот мечтает о поясе UFC, скорее всего, и дальше продлит контракт с Bellator.

Как Фёдор лишил болельщиков мечты

В 2007 году, когда одна из двух сильнейших компаний в мире ММА PRIDE прекратила своё существование, львиная доля её топовых бойцов отправилась прямиком в UFC. Однако Фёдор Емельяненко так и войдёт в историю как величайший боец, никогда не дравшийся в октагоне. Серия переговоров с Дэйной Уайтом Фёдора и его команды запомнилась выдвижением порой совершенно абсурдных требований, вроде копромоушена с М-1 и строительства арены в Санкт-Петербурге. И даже после возобновления Емельяненко карьеры уже без влияния его экс-промоутера Вадима Финкельштейна стороны так и не пришли к соглашению. Легендарному российскому бойцу никогда не нравился чрезмерный цинизм прожжённого бизнесмена Уайта, а американец, собравший под своими знамёнами 90% лучших бойцов мира, искренне не понимал, почему должен для русского создавать какие-то особые условия.

В итоге Фёдор подписал контракт сначала с Affliction, а затем со Strikeforce, где и успешно сработался со Скоттом Кокером. В отличие от Уайта Кокер всегда отличался человеческим отношением и даже отменил целиком турнир в разгар коронавируса, чтобы не рисковать здоровьем бойцов, выплатив им полностью все гонорары. Уайт и UFC и без Емельяненко только упрочили своё мировое господство и провели экспансию во многие новые страны, включая Россию. Главными пострадавшими в этом конфликте стали фанаты, которые так и не увидели сражения ещё пикового Фёдора с Рэнди Кутюром и Броком Леснаром, а также его поединки с новой волной тяжеловесов в лице Каина Веласкеса и Жуниора дос Сантоса.

Емельяненко после возвращения в 2016 году вскоре снова нашёл общий язык с Кокером, подписал контракт с Bellator, но главной целью сотрудничества были даже не его собственные выступления, а толчок для развития целой плеяды талантливых учеников. Анатолий Токов, Вадим Немков, Валентин Молдавский, Кирилл Сидельников, а позже и Владимир Токов стали регулярно участвовать в турнирах Bellator. Фёдор вёл их подготовку и добился выгодных контрактных условий, при этом не раз приезжал в Америку в качестве углового и параллельно занимался организацией своего прощального тура.

Немков — лучший? Уайт смеётся

Сразу после эффектной победы нокаутом во втором раунде над Бейдером Немков заявил, что считает себя лучшим тяжеловесом мира прямо сейчас. Вскоре он получил поздравление и от бывшего лидера этого веса Джона Джонса. Позже Немков признал, что насчёт «лучшего» на эмоциях погорячился (возможно, «сэнсэй» Емельяненко намекнул ему, что нужно быть скромнее), но в топ-3 он точно входит вместе с претендентами на титул UFC Рейесом и Блаховичем. Подлил масло в огонь и Скотт Кокер, заявив, что вместе с Немковым, Бейдером, Филом Дэвисом и Кори Андерсоном его полутяжёлый дивизион ничуть не уступает UFC.

Мы расстались со всеми, кто у них есть в полутяжёлом весе. У них лучший полутяжёлый дивизион? Это самая тупая вещь, которую я слышал в жизни, — в привычном бескомпромиссном стиле ответил на эти заявления Уайт, и с ним трудно не согласиться.

Во-первых, ни один из дивизионов Bellator не может похвастаться сопоставимой с UFC глубиной. Во-вторых, переход топовых бойцов, а к таким по-прежнему относятся Бейдер, Дэвис и Андерсон, может осуществляться только в том случае, если UFC не будет сражаться за прошедшего пик бойца и позволит ему уйти без препятствий. Наконец, если кто-то из звёзд второй лиги действительно всерьёз заинтересует Уайта, как это произошло с элитным легковесом Майклом Чендлером, то Кокер не сможет удержать его после истечения контракта.

instagram.com/vadimnemkov

Что делать дальше птенцам гнезда Фёдора?

Очевидно, что Вадим Немков уровень Bellator уже перерос. Конечно, он может доработать контракт до конца и перейти в UFC, где остался один бой с победителем схватки Фил Дэвис — Лиото Мачида. Однако российский спортсмен уже заявил, что намерен его продлить, и не последней причиной этого решения станет дружба Фёдора с Кокером. Для 28-летнего бойца продление контракта ничего не даст в профессиональном плане. В UFC он мог бы конкурировать с лучшими и действительно вписать своё имя в историю как достойный преемник Джона Джонса, а не чемпион второй лиги, но фанатам об этом придётся только мечтать, пока Немков проводит лучшие годы в избиении «мешковины».

Что касается карьеры других лучших учеников Фёдора, то к тому, так они будут развиваться, также остаются вопросы. Безусловно, Анатолию Токову и Валентину Молдавскому стоит довести до конца свои походы за титулом Bellator, но когда им это удастся, пока известно лишь Скотту Кокеру. Оппозиция по отношению к Токову, давно зарекомендовавшему себя как одного из лучших средневесов, не выдерживает никакой критики. Вместо того чтобы дать россиянину титульный бой, давно заслуженный ещё после победы над Александром Шлеменко, его продолжают кормить «мешками», а в титульном поединке сводят Гегарда Мусаси и Дугласа Лиму.

Молдавского на серии из четырёх побед кряду недавно свели Роем Нельсоном, которого в последние годы не бил только ленивый, а после победы и ему не светит возвращение в титульную гонку. Кокер обещает осенью провести два претендентских боя, один из победителей которых сможет оспорить титул Бейдера в тяжёлом весе. Однако Молдавский вряд ли успеет восстановиться и принять в них участие, а значит, и ему гарантирован ещё почти год ожидания. Так почему с таким странным подходом Кокер считается лучшим другом российских бойцов, а Уайт, который вовремя и без проблем дал Хабибу Нурмагомедову и Петру Яну завоевать титулы, представляется циничным злодеем?