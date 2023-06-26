Исмаилов: Емельяненко может закончить карьеру бомжом с бутылкой пива Рамазан Исмаилов рассказал об алкогольной зависимости Александра Емельяненко

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Емельяненко

Рамазан Исмаилов, брат и тренер российского бойца ММА Магомеда Исмаилова, в интервью NEWS.ru поделился мнением о состоянии 41-летнего Александра Емельяненко. С точки зрения Исмаилова, Емельяненко-младший может закончить карьеру «бомжом с бутылкой пива».

Александр волен сам выбирать хороший или плохой путь. Плохой приведет на мусорку, где он закончит бомжом с бутылкой пива. Альтернатива — вести трезвый образ жизни и сохранить здоровье, которое осталось. Если Емельяненко приведут в тонус, то можно проводить выставочные поединки с неопасными соперниками, заработать деньги, купить что-то, чтобы обеспечить себе старость. Например, недвижимость, чтобы не ходить с голыми карманами, — сказал Исмаилов.

Он добавил, что Емельяненко нужны люди, готовые помочь ему и спасти его. Тогда появится вероятность, что остаток своих дней он проживет достойно. Сейчас на Емельяненко-младшем просто зарабатывают деньги, подчеркнул Исмаилов.

В апреле Емельяненко-младший справил нужду в зале ожидания в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.