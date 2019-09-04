Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном поединке с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Жоржем Сен-Пьером.
Я думаю, это был бы отличный бой. Он один из величайших бойцов, — считает спортсмен.
При этом Нурмагомедов отметил, что не хотел бы драться с Сен-Пьером в полусреднем дивизионе, поэтому он должен спуститься в лёгкий, передаёт
Как писал News.ru, Хабиб Нурмагомедов за бой с американцем Дастином Порье, который пройдёт 7 сентября в Абу-Даби, заработает более $6 млн, заявил тренер и отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.