Хабиб показал фото переломанного перед боем с Гейтжи пальца

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов на своей официальной странице в социальной сети опубликовал фото сломанного пальца. Он уточнил, что снимок был сделан 7 октября, то есть до боя с американцем Джастином Гейтжи, который состоялся 24 числа.
Поединок завершился во втором раунде. Победу Хабибу принёс проведённый удушающий. Нурмагомедов после победы над Гейтжи объявил о завершении карьеры. Он сделал это по просьбе матери, которая не хотела, чтобы Хабиб дрался после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
На своей странице в Instagram боец показал снимок, на котором видны последствия травмы пальца. Глава UFC 254 Дейн Уайт уже после боя Хабиба с Гейтжи рассказал, что команда россиянина была в курсе повреждения. По его словам, промоушену повезло, что бой всё же удалось провести.
Как ранее передавал NEWS.ru, Нурмагомедов поблагодарил за поддержку свою команду, с которой он прошёл путь в смешанных единоборствах.