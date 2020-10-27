Хабиб показал фото переломанного перед боем с Гейтжи пальца

https://static.news.ru/photo/aaa15f5a-1840-11eb-944e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов на своей официальной странице в социальной сети опубликовал фото сломанного пальца. Он уточнил, что снимок был сделан 7 октября, то есть до боя с американцем Джастином Гейтжи, который состоялся 24 числа.

instagram.com/khabib_nurmagomedov

Поединок завершился во втором раунде. Победу Хабибу принёс проведённый удушающий. Нурмагомедов после победы над Гейтжи объявил о завершении карьеры. Он сделал это по просьбе матери, которая не хотела, чтобы Хабиб дрался после смерти его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

На своей странице в Instagram боец показал снимок, на котором видны последствия травмы пальца. Глава UFC 254 Дейн Уайт уже после боя Хабиба с Гейтжи рассказал, что команда россиянина была в курсе повреждения. По его словам, промоушену повезло, что бой всё же удалось провести.

Как ранее передавал NEWS.ru, Нурмагомедов поблагодарил за поддержку свою команду, с которой он прошёл путь в смешанных единоборствах.