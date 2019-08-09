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На турнире Professional Fighting League (PFL) в Атлантик-Сити российский боец Максим Гришин (30-7-1) нокаутировал соотечественника Михаила Мохнаткина (11-5-2) на исходе первой минуты первого раунда.

На исходе первой минуты боя Гришин поймал соперника встречным ударом с правой и наглухо вырубил его. Потерпевший втрое поражение Мохнаткин не вышел в плей-офф, а одержавший две победы Гришин гарантировал себе участие в решающих поединках сезона.

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