https://static.news.ru/photo/23d04488-ba5d-11e9-8a01-fa163e074e61_660.jpg Умар Нурмагомедов Фото: vk.com/umar_nurmagomedov

Российский боец Умар Нурмагомедов (11-0), выступающий в наилегчайшем весе и являющийся двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова, одержал вторую победу в Professional Fighters League. Единогласным решением судей он взял верх над Сидемаром Онорио.

Нурмагомедов владел преимуществом все три раунда, переводил соперника в партер и уверенно победил на всех судейских картах со счётом 30:27.

В предварительных поединках тяжеловес Денис Гольцов победил с помощью удушающего приёма во втором раунде Келвина Тиллера и гарантировал себе первый номер посева в плей-офф, а Базигит Атаев проиграл нокаутом в первом раунде аргентинцу Эмилиано Сорди, но также вышел в плей-офф.

Как сообщал News.ru, боец PFL Кэйла Харрисон назвала себя лучшей версией Хабиба Нурмагомедова.