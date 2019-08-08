Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России, девять женщин и мужчин выступят в личных соревнованиях в шести и пяти весовых категориях, ещё 11 спортсменов — только в смешанном командном турнире.

Тренерский штаб женской и мужской сборной России назвал состав команд на предолимпийский чемпионат мира, который пройдёт с 25 августа по 1 сентября в Токио (Япония). В составе российской команды самыми...