Боец Professional Fighters League (PFL) Кайла Харрисон заявила, что является более совершенным бойцом, чем чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC), россиянин Хабиб Нурмагомедов.
Нурмагомедов великолепен, у него великолепная борьба. Но считаю, что мир ещё никогда не видел такого спортсмена, как я. Я отлично провожу удушение, хотя Хабиб хорош, — приводит слова Харрисон ESPN.
29-летняя дзюдоистка является двукратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира 2010 года. Сейчас Харрисон выступает в ММА в промоушене PFL.
Хабиб Нурмагомедов высказался об имаме Шамиле, писал News.ru.