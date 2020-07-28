Единоборства

Глава UFC назвал дату боя Нурмагомедова с Гейтжи

15:31, 28 июля 2020
Дэйна Уайт Дэйна Уайт Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт подтвердил планы провести бой действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и гражданина Соединённых Штатов Джастина Гейтжи. Он состоится 24 октября.

Такое заявление Уайт сделал в эфире CNN. Он не назвал место, в котором состоится поединок.

Хабибу было тяжело в последнее время из-за смерти отца, который был для него героем, они очень близко общались, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что 31-летний Нурмагомедов готов провести поединок с победителем боя между Тони Фергюсоном и Джастином Гейтжи. При этом Нурмагомедов не верит, что ситуация с коронавирусом изменится к сентябрю.

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