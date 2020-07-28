Глава UFC назвал дату боя Нурмагомедова с Гейтжи

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Боец Ultimate Fighting Championship Лиана Джоджуа рассказала об условиях, в которых бойцы проводили тренировки и турниры на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Октагон на пляже был сделан только для красоты и промороликов. Мы тренировались в октагоне в другом месте, где были хорошие кондиционеры и маленькие удобные комнатки для бойцов. У них огромная...