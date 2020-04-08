Нурмагомедов готов выйти на ринг с победителем боя Фергюсон — Гэтжи

https://static.news.ru/photo/91959dd2-7999-11ea-98ea-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов готов провести поединок с победителем боя между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи. Об этом заявил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

Очевидно, что соперником будет победитель этого боя. Это обязанность чемпиона — защитить свой пояс, — приводит ТАСС его слова.

Поединок между Гэтжи и Фергюсоном запланирован на 18 апреля. Он состоится в Калифорнии, на территории индейской резервации.

Как ранее писал NEWS.ru, первоначально Нурмагомедов должен был биться в Фергюсоном. Однако поединок сорвался из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. В результате россиянин был заменён на Гэтжи.