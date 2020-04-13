Нурмагомедов не верит, что ситуация с коронавирусом изменится к сентябрю

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что не верит в то, что ситуация с коронавирусом закончится к осени.
А ведь до сентября не так уж и далеко, хоть самому и тяжело верится, что всё закончится к сентябрю, — написал Нурмагомедов под постом на странице своего Instagram.
Российский боец должен был сразиться на турнире UFC 249 с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля. Однако поединок сорвался из-за ограничений, связанных с распространением инфекции коронавируса. Теперь Фергюсон проведёт бой за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе с соотечественником Джастином Гэтжи.
Ранее NEWS.ru писал, что 31-летний Нурмагомедов готов провести поединок с победителем боя между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.
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