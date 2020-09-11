https://static.news.ru/photo/9ed536c8-f474-11ea-bac9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Турнир по боксу лиги World Total Kombat Federation (WTKF) проходит в Москве. В со-главном бою Фёдор Чудинов защитил титул чемпиона WBA Gold, победив Умара Садика.

После первого раунда британец вышел вперёд. Чудинов шёл вперёд, крайне редко открывался, но часто пропускал удары. Это продолжалось до шестого раунда — россиянину всё никак не удавалось взять себя в руки, несмотря на гигантскую поддержку трибун. Он только шёл вперёд, а Садик продолжал встречать его ударами.

Затем картина начала меняться, и Фёдору всё-таки удалось взять инициативу в свои руки. В восьмом раунде британец немного поплыл и большая доля активности просто пропала. А вот девятый раунд остался за британцем, он как будто вернулся к прежней форме, которая была в первых нескольких трёхминутках. В 12 раунде Чудинов в итоге нокаутировал британца, тот потерял сознание.

Теперь на счету российского спортсмена 23 победы при 25 поединках. У 32-летнего Садика 12 профессиональных боксёрских боёв, в десяти из который Умар одержал победу.

В главном сражении турнира против россиянина Сергея Харитонова на ринг выйдет Денни Уильямс — 47-летний тяжеловес, который отправил в нокаут Майка Тайсона 16 лет назад.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Умар Садик заявил: он уверен в своей победе 11 сентября над Фёдором Чудиновым, и призвал после поражения россиянина относиться к нему доброжелательно. Самый высокий уровень бокса показывают британские спортсмены, именно они должны быть чемпионами, заявил Садик перед боем.