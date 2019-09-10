https://static.news.ru/photo/eba01fe4-d3a6-11e9-96b5-fa163e074e61_660.jpg Тони Фергюсон Фото: Tony Ferguson/facebook.com

Боец Ultimate Fighting Championship Тони Фергюсон бросил вызов чемпиону организации Хабибу Нурмагомедову. Фергюсон как и Нурмагомедов уже 12 боёв не знает поражений.

Хочу провести с ним бой в декабре. Пусть он ест гамбургеры и наслаждается, но не слишком толстеет. Чтобы он ни говорил, должен принять бой. Либо защищать пояс, либо освобождать его. Если ты мен боишься и не хочешь драться, завершай карьеру. Свои деньги ты заработал, — приводит слова Фергюсона ESPN.com.

Также Фергюсон заявил, что хотел бы чаще выходить в октагон, а не драться один раз в год.

Как сообщал News.ru, команда бразильского бойца Эдсона Барбозы подала протест на решение судей в бою с Полом Фелдером, одним из которых была россиянка Мария Махмутова.