Друг назвал причину смерти отца Хабиба Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/ec6a61e8-bd2d-11ea-a041-fa163e074e61_660.jpg Абдулманап Нурмагомедовы Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Друг Абдулманапа Нурмагомедова Рамазан Рабаданов озвучил причины смерти тренера. По его словам, состояние 57-летнего спортсмена было очень тяжёлым. Нурмагомедов-старший не смог выйти из второй комы и пережил два инсульта.

У него было два инсульта. В сердце и мозгу. Сердце смогли вылечить, а мозг нет, — цитирует его РИА Новости.

Рабаданов подчеркнул, что врачи делали всё, чтобы помочь отцу Хабиба Нурмагомедова. В какой-то момент родственники покойного хотели подключить к решению вопроса президента Владимира Путина, однако всё оказалось тщетно.

О кончине Абдулманапа Нурмагомедова ранее сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

В последние недели Абдулманап находился в очень тяжёлом состоянии в реанимации одной из столичных больниц. Врачи диагностировали осложнения после из-за COVID-19. 22 июня Хабиб Нурмагомедов заявил, что состояние его отца остаётся тяжёлым. Врачам удалось вылечить COVID-19, однако последствия инфекции влияют на организм.

Нурмагомедов был мастером спорта СССР по вольной борьбе, заслуженным тренером России, а также старшим тренером сборной команды Республики Дагестан по боевому самбо. Согласно официальным данным, Нурмагомедов за свою тренерскую карьеру воспитал 18 чемпионов мира.

Ранее свои соболезнования семье Нурмагомедова выразили президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и российский боец Сергей Харитонов, писал NEWS.ru.