Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBC Григорий Дрозд прокомментировал предстоящие бои с участием ведущих российских боксёров Сергея Ковалёва, Александра Поветкина и Артура Бетербиева.

— 24 августа нас ждёт самый ожидаемый бой в России между Сергеем Ковалёвым и Энтони Ярдом. Насколько опасна эта британская «тёмная лошадка», которую в деле с топовыми соперниками никто не видел?

— Такие поединки всегда опасны, потому что Сергей Ковалёв находится в таком состоянии, когда он уже не станет лучше. Его пик прошёл, но сейчас он ещё держится на чемпионском уровне. Ярд — крепко сложенный боксёр с хорошей скоростью и сильным ударом. Это примерно такой же расклад, как перед первым боем с Альваресом, который Ковалёв проиграл. Риски для Сергея известны. Но Ярд занимает высокое место в рейтинге, поэтому он обязан защищать против него пояс. Это в любом случае вызов, и приятно, что для домашнего боя Сергей выбрал не сбитого лётчика, а хорошего молодого соперника с идеальным рекордом. Это будет хороший бой, и верю, что дома для Сергея всё сложится хорошо и он сумеет победить.

Сергей Ковалёв АГН «Москва»

— Как на его подготовку может повлиять история с обвинениями в домогательстве?

— Никак не могу прокомментировать эту историю по сути, так как слышал о ней из новостей, а лично от Сергея я не слышал объяснений. Конечно, когда такие вещи случаются в период подготовки, они нервируют и отнимают время, силы и энергию. Но это могут быть и какие-то слухи, о которых мы до конца ничего не знаем.

— В будущем что интереснее Ковалёву: попробовать снова объединить чемпионские пояса или попробовать провести большой бой против Сауля Альвареса?

— Бой с Канело для него более интересен с точки зрения финансовой выгоды. Сергей уже был абсолютным чемпионом, поэтому нет смысла стремиться во что бы то ни стало снова объединять пояса. Для него главное сейчас - проводить интересные зрителям и телевидению бои против соперников, которых хотел бы видеть весь мир.

— В этом же карде Алексей Папин попытается оспорить пояс WBC Silver. Он готов к такому сильному и хорошо бьющему сопернику?

— Действительно, Макабу очень силён. Я собираюсь в начале следующей недели заехать к Алексею в зал. Это пока самый большой бой у него в карьере. Такого уровня оппозиции у него ещё не было, но это оправданный шаг с точки зрения дальнейших перспектив. Папину уже не 20 лет, а 30 с лишним, поэтому рано или поздно надо выходить на такой уровень. Лучше это делать у себя дома и когда на кону будет стоять пояс. Что касается его шансов, сложно сказать. Для меня Макабу будет безусловным фаворитом. Он действующий обладатель пояса WBC Silver, а его бой с Кудряшовым дал много пищи для размышлений. На мой взгляд, он стал лучше, чем был в бою с Тони Белью три года назад. Но шансы у Алексея есть, потому что он обладает хорошей скоростью и сильным ударом и неплохо защищается. Многое будет зависеть от его психологической подготовки.

— Александр Поветкин несколько лет назад был бы безоговорочным фаворитом в бою с Хьюи Фьюри, но сейчас у него была травма, большой перерыв и может уже сказаться возраст. Чего ждёте от его выступления?

Александр ПоветкинDmitry Golubovich/Global Look Press Александр ПоветкинDmitry Golubovich/Global Look Press

— Пока не до конца понимаю, что ожидать от этого боя. Хьюи — молодой и крепкий парень, а Саше в этом году исполняется 40 лет и, так или иначе, он уже думает о скором завершении карьеры. Надеюсь, что он выиграет этот бой и порадует зрителей ярким боксом, но не знаю, будет ли у него ещё один шанс сразиться за чемпионский пояс, потому что в тяжёлом весе сейчас всё развивается очень динамично.

— В бою Артура Бетербиева и Александра Гвоздика вы видите только спортивную интригу или и политическую подоплёку?

— Я не думаю, что в этом бою будет политическая составляющая. В настоящем спорте во главе угла стоит победа в поединке безо всяких примесей и выяснение, кто сильнее. Это понимают и оба боксёра. Думаю, это будет очень крутой бой и первое долгожданное объединение поясов в полутяжёлом весе.

— Кого вы считаете фаворитом?

— Я оцениваю шансы примерно 50 на 50. Гвоздик прекрасно двигается, у него замечательная школа и техника, хороший удар, который он показал в чемпионском бою с Адонисом Стивенсоном. Но у него были и огрехи в защите, и нокдауны, которые показывали, что он не очень хорошо держит удар. Бетербиев — мастер давления на соперника, который обладает одним из самых сильных ударов в этом весе. Из минусов — он слишком статичен и ему сложно ударить в динамике. Он очень волевой, драчливый, но с точки зрения способности перебоксировать Гвоздика у него могут быть сложности. Но любой удар может закончить бой в пользу Артура. Бой этот и интересен противостоянием разных стилей и школ и обещает высокий уровень бокса.

— Дмитрий Бивол — пока единственный боксёр в этом весе, у которого нет соперника. Вам не кажется, что, подписав контракт с DAZN, он отрезал для себя бои с наиболее интересными соперниками в этом весе, которые выступают на других платформах?

— Я не разговаривал с Димой по этому поводу, но практика показывает, что сегодня многие звёзды хотят подписать контракт с DAZN. Что касается соперника, то нынешняя ситуация не критична. Дмитрий понимает, что на самом высоком уровне не так просто найти соперника, особенно на фоне противостояния каналов и стриминговых платформ. Но возраст ему позволяет спокойно относиться ко времени, посмотреть возможных соперников, подготовиться к ним. Думаю, в ближайшее время мы узнаем имя будущего соперника Бивола.