Боец UFC: многое бы сказала Хабибу, если бы оказалась с ним в лифте

Боец UFC из Грузии Лиана Джоджуа рассказала, что пожелала бы чемпиону Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе, россиянину Хабибу Нурмагомедову, если бы оказалась с ним вдвоём в лифте.
Я бы ему обязательно пожелала удачи, он — один из моих любимых бойцов, я смотрю каждый его бой. Я к нему отношусь очень хорошо, он — один из самых дисциплинированных в этом спорте. Он очень сильный как личность, каким он себя преподносит, таким он и является в жизни. Слова на ветер не бросает. Я бы ему много чего сказала. Хорошего, конечно же! — сказала Джоджуа в интервью NEWS.ru.
Она добавила, что очень уважает спортсмена и поддерживает его в предстоящем бою.
В субботу на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (UFC 254) Джоджуа подерётся с американкой Мирандой Маверик, а Нурмагомедов — с Джастином Гейтжи.
Ранее Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Абу-Даби, посвящённой турниру UFC 254, сравнил свои достижения с наследием величайших боксёров-тяжеловесов, писал NEWS.ru.