Боец UFC: многое бы сказала Хабибу, если бы оказалась с ним в лифте

https://static.news.ru/photo/a1430b8e-1467-11eb-bc9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: likajojua/Instagram.com

Боец UFC из Грузии Лиана Джоджуа рассказала, что пожелала бы чемпиону Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе, россиянину Хабибу Нурмагомедову, если бы оказалась с ним вдвоём в лифте.

Я бы ему обязательно пожелала удачи, он — один из моих любимых бойцов, я смотрю каждый его бой. Я к нему отношусь очень хорошо, он — один из самых дисциплинированных в этом спорте. Он очень сильный как личность, каким он себя преподносит, таким он и является в жизни. Слова на ветер не бросает. Я бы ему много чего сказала. Хорошего, конечно же! — сказала Джоджуа в интервью NEWS.ru.

Она добавила, что очень уважает спортсмена и поддерживает его в предстоящем бою.

В субботу на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (UFC 254) Джоджуа подерётся с американкой Мирандой Маверик, а Нурмагомедов — с Джастином Гейтжи.

Ранее Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Абу-Даби, посвящённой турниру UFC 254, сравнил свои достижения с наследием величайших боксёров-тяжеловесов, писал NEWS.ru.