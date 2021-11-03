Дацик выставил видео со схватки с Джиганом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик выложил в своём Instagram съёмки спарринг-боя с рэпером Джиганом.
На кадрах
По имеющейся информации, именно Джиган должен быть следующим соперником российского спортсмена Александра Емельяненко. Как сообщил менеджер бойца Азамат Бостанов, его подопечный готов драться с музыкантом, но на данный момент подписания контракта на бой не состоялось. Ранее говорилось о том, что схватка должна пройти 4 ноября в Москве.
Сам Дацик до этого заявлял о том, что Емельяненко нет необходимости драться с рэпером, так как это не тот бой, которого ждут зрители. Боец попросил главу Чечни Рамзана Кадырова помочь с организацией его поединка с Емельяненко в Грозном.
Ранее стало известно, что чемпионат и первенство мира по смешанным единоборствам среди мужчин и женщин переносится из столицы Казахстана Нур-Султан в Абу-Даби.