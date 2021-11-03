Дацик выставил видео со схватки с Джиганом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик выложил в своём Instagram съёмки спарринг-боя с рэпером Джиганом.

На кадрах запечатлены подготовка спортсменов к поединку, а так же и сама схватка. После боя музыкант заявил, что находился в недостаточно хорошей физической форме и был уставшим. При этом исполнитель много времени отдаёт тренировкам и следит за своим состоянием, в том числе сбросил свой вес. В своей рекомендации Дацик обратил внимание рэпера на правильное дыхание.

По имеющейся информации, именно Джиган должен быть следующим соперником российского спортсмена Александра Емельяненко. Как сообщил менеджер бойца Азамат Бостанов, его подопечный готов драться с музыкантом, но на данный момент подписания контракта на бой не состоялось. Ранее говорилось о том, что схватка должна пройти 4 ноября в Москве.

Сам Дацик до этого заявлял о том, что Емельяненко нет необходимости драться с рэпером, так как это не тот бой, которого ждут зрители. Боец попросил главу Чечни Рамзана Кадырова помочь с организацией его поединка с Емельяненко в Грозном.

Ранее стало известно, что чемпионат и первенство мира по смешанным единоборствам среди мужчин и женщин переносится из столицы Казахстана Нур-Султан в Абу-Даби.