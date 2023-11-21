Дацик рассказал, как попал в зону СВО Вячеслав Дацик рассказал, что поехал на СВО после ссоры с женой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, как попал в зону специальной военной операции (СВО). Он подписал контракт с Минобороны 30 сентября.

Я поехал в Питер на бои, жена вдогонку выслала вещи, она со мной поругалась, ну и я быстренько свалил туда, — сказал Дацик.

Он добавил, что оказался в зоне боевых действий вместе с бывшими вагнеровцами, среди которых у него появилось много друзей.

Парни занимаются своим делом. Благодаря Евгению Пригожину много парней, кто на очень много лет сел, получили свободу. У меня там было много товарищей. Да, бывшие «вагнера», сейчас уже судоплатовцы. Мы с ними возили гуманитарку. Всем им привет! — сказал Дацик и добавил, что они вместе «гоняли на передовую».

О том, что Дацик отправился в зону СВО, сообщалось 15 сентября.

В сентябре 2022 года Дацик нокаутировал Александра Емельяненко на 13-й секунде боя. Поединок проходил в Москве в рамках турнира Hardcore Boxing.

В интервью NEWS.ru боец также высказал мнение об олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой, которая назвала свои воинские звания номинальными.

Полную версию интервью с Вячеславом Дациком читайте здесь.