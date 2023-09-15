Боец ММА Вячеслав Дацик отправился в зону СВО

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Вячеслав Дацик

Российский боец смешанного стиля и боксер Вячеслав Дацик отправился в зону СВО, сообщает «Матч ТВ». По словам его менеджера, спортсмен уже неделю находится на Украине и может подписать контракт с Минобороны.

Он уже неделю там. Может, контракт подпишет. Знаю, что у него есть такое предложение, — рассказал менеджер Вячеслава Дацика Яков Летов.

В сентябре 2022 года Дацик нокаутировал Александра Емельяненко на 13-й секунде боя. Поединок проходил в Москве в рамках турнира Hardcore Boxing.

В активе Дацика семь побед (3 — нокаутом) в смешанных единоборствах и восемь поражений. Последний бой россиянин провел в августе 2023 года по правилам бокса, нокаутировав британского бойца Оли Томпсона.

В конце декабря 2019 года Дацика и его знакомого задержали при попытке пересечь границу России с Эстонией, писал NEWS.ru. На пограничной заставе в посёлке Кукин Берег нарушителей задержали эстонские пограничники и передали российским коллегам. Суд признал Дацика виновным в незаконном пересечении границы группой лиц по предварительному сговору и приговорил к году тюрьмы.

Ранее Дацик уже был в местах лишения свободы за разбойные нападения и за насилие в отношении проституток в Санкт-Петербурге.