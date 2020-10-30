Чисора пытался спровоцировать Усика на взвешивании в образе «Джокера»

https://static.news.ru/photo/d4e92dde-1abf-11eb-a908-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros.

Британский боксёр-тяжеловес Дерек Чисора попытался спровоцировать украинца Александра Усика перед боем, который пройдёт 31 октября в Лондоне на стдионе «Уэмбли».

Чисора покрасил себя в белый цвет, сделал грим в стиле «Джокера» и провоцировал Усика, оскорбляя его, но тот на провокации не ответил. По итогам взвешивания британец перевесил украинца: 115,9 кг — 98,5.

В активе 33-летнего Усика 17 побед в 17 боях (13 — нокаутом). 36-летний Чисора провёл 41 бой, 32 выиграл (23 нокаутом) и 9 проиграл. Для Усика бой с Чисорой станет вторым в тяжёлом весе, 12 октября 2019 года он досрочно победил Чазза Уизерспуна.

Во время открытой тренировки, которая прошла накануне, Усик станцевал. NEWS.ru ранее в преддверии боя Усика и Чисоры оценил шансы боксёров на победу.