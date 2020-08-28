Четыре сына Кадырова заявлены на боксёрский турнир в Грозном

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Четыре сына главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмад, Эли, Адам и Абубакар — выступят на боксёрском турнире «Время легенд» в городе Грозном. Об этом сообщил президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов.

По его словам, поединки состоятся 3 сентября на арене спорт-холла «Колизей». Турнир посвящён памяти первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

На арене состоятся самые зрелищные и яркие бои с участием самых сильных боксёров нашей страны, — написал Висмурадов в Instagram.

Сыновья Кадырова (глава бойцовского клуба уточнил, что это его «дорогие племянники») выступят в показательных боях по правилам любительского бокса.

Как напоминает РБК, в октябре 2016 года дети Кадырова участвовали в показательных боях в рамках турнира по смешанным единоборствам Grand Prix Akhmat 2016. Это вызвало заочную перепалку между занимавшим пост главы ММА Фёдором Емельяненко и главой чеченской республики. Первый проведение боя с участием несовершеннолетних детей раскритиковал, второй назвал такую публичную оценку неэтичной.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проведение боёв среди малолетних детей является поводом для проверки надзорными органами. Однако больше в публичной плоскости эта тема не звучала.

Год спустя, в октябре 2017 года, телеканал «Матч ТВ» показал финал чемпионата страны по боксу из Грозного. Там перед началом основных боёв на ринг вышли дети Кадырова — Адам, Эли и Ахмад. Они, по словам главы парламента Чечни Магомеда Даудова, одержали «уверенные победы в показательных боях».

Ранее, как писал NEWS.ru, в возрасте 55 лет скончался тренер Фёдора Емельяненко Владимир Воронов. Он умер из-за осложнений от коронавируса. В последнюю неделю жизни Воронов находился в реанимации, будучи подключённым к аппарату искусственной вентиляции лёгких.