Чемпионский поединок в UFC между Яном и Стерлингом могут перенести

https://static.news.ru/photo/6aeee920-2cb5-11eb-b01d-fa163e074e61_660.jpg Пётр Ян Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поединок за чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом могут перенести на другую дату. По информации руководителя промоушена Дэйны Уайта, встречу собирались провести 12 декабря 2020 года на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе (США).

Бой может быть перенесён. С визой у Петра всё в порядке, есть другие вопросы <...>. Дат на данный момент нет, они не обсуждались. Ожидаем решения UFC​, — пишет ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Яну 27 лет, он завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе 13 июля 2020 года, одолев техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В активе россиянина 15 побед и одно поражение в ММА. 31-летний Стерлинг одержал 19 побед и потерпел три поражения.

Накануне Уайт назвал бойцов, с кем может встретиться чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, если решит возобновить карьеру. Спортсмен объявил о завершении выступлений в октагоне после победы над американским бойцом MMA Джастином Гейтжи на турнире UFC 254. 32-летний спортсмен также поблагодарил болельщиков, поддерживавших его во время последнего поединка. На счету Хабиба 29 побед в 29 поединках в MMA.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бразильский боец Дейвисон Фигейредо (20-1) одержал победу удушающим приёмом в первом раунде над американцем Алексом Пересом (24-6) и отстоял титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе. Опасаясь ударной мощи соперника, Перес сразу пошёл в борьбу и сумел провести тейкдаун на первых минутах боя, однако Фигейредо сумел взять его на гильотину и довести приём до сдачи соперника. Для бразильца это первая успешная защита чемпионского титула.