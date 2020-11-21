Бой Петра Яна со Стерлингом отменён

https://static.news.ru/photo/354bea22-2d5d-11eb-b82c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Запланированная на 12 декабря в рамках турнира UFC 256 первая защита титула чемпиона UFC в наилегчайшем весе россиянина Петра Яна не состоится.
Бой не состоится. Новых дат пока нет. Можно назвать причины отмены боя личными, — приводит ТАСС слова источника, близкого к команде Яна.
Бой Яна с американцем Алджемейном Стерлингом должен был стать главным событием этого вечера, однако недавно UFC анонсировала в эту дату другой титульный бой между Дейвисоном Фигейредо и Брэндоном Морено.
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