Бой Петра Яна со Стерлингом отменён

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко отреагировал на идею наградить коллегу Хабиба Нурмагомедова званием Героя России. По его словам, спортсмен из Дагестана очень много сделал для смешанных единоборств.

Великолепные заслуги. Но если и давать звание Героя России, то в первую очередь кому-то с фамилией Емельяненко, — цитирует бойца Vseprosport. Емельяненко также считает, что Нурмагомедов слишком рано ушёл из...