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Единоборства

Бой Петра Яна со Стерлингом отменён

10:14, 23 ноября 2020 23
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запланированная на 12 декабря в рамках турнира UFC 256 первая защита титула чемпиона UFC в наилегчайшем весе россиянина Петра Яна не состоится.

Бой не состоится. Новых дат пока нет. Можно назвать причины отмены боя личными, — приводит ТАСС слова источника, близкого к команде Яна.

Бой Яна с американцем Алджемейном Стерлингом должен был стать главным событием этого вечера, однако недавно UFC анонсировала в эту дату другой титульный бой между Дейвисоном Фигейредо и Брэндоном Морено.

Как писал NEWS.ru, российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко отреагировал на идею наградить коллегу Хабиба Нурмагомедова званием Героя России.

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