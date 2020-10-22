Боец UFC: внимания мужчин хватает, хоть и говорят, что мужланка

В субботу, 24 октября, пройдёт главный турнир года — UFC 254, где Хабиб Нурмагомедов будет защищать титул в бою с Дастином Гейтжи. Но на этом шоу будут драться и другие любопытные люди, в частности, Лиана Джоджуа — девушка из Грузии, проживающая в России. В эксклюзивном интервью NEWS.ru она рассказала, что сделает с соперницей Мирандой Маверик, как Нурмагомедов чувствует себя на «Бойцовском острове» в статусе чемпиона, что бы она сказала Хабибу тет-а-тет и как относятся к чемпиону из России в Грузии.

Настроение мне поднимет только хачапури

— Лиана, как весогонка идёт?

— Очень тяжело! Я очень люблю покушать, а сейчас я настолько теряю вес, что у меня уже кубики начали проступать! Все идёт по плану, вес хорошо уходит, осталось совсем чуть-чуть.

— Говорят, весогонка — это время, когда бойцы очень злые. В вашем случае это так?

— Абсолютно так! Я такая агрессивная в эти дни. Если мне что-то не нравится, я готова накинуться. А потом я понимаю, что это всё оттого, что мне не хватает углеводов.

— Что может поднять настроение в такие моменты?

— Хачапури может, но его никто мне не даёт. А что ещё может — даже не знаю. Всё, что можно делать — это ждать момента, когда ты встанешь не весы и потом сможешь поесть и попить.

— Расскажите вкратце о вашем бое, о сопернице Миранде Маверик и том, что вы с ней будете делать.

— Я буду её бить, ломать и крушить. Я думаю, она так же настроена. Ничего нового. Маверик хороший джитсер (джиу-джитсу. — NEWS.ru), у неё почти все победы болевыми приёмами. В предыдущий раз она провела за один вечер три боя и все три выиграла, то есть она достаточно сильная и отмороженная! Очень крепкая девушка. Она в рейтинге выше, чем я, так что победа над ней даст мне очень многое.

Хабиб — в особенном положении, всегда ходит с толпой людей

— Вы дерётесь на одном шоу с Хабибом. Он на острове в обособленном положении?

— Естественно, это же чемпион, а не обычный боец, к нему относятся по-другому. С ним всегда ходит много людей, целая толпа, это обязательно. Я с ним два раза пересекалась, но ничего не говорила, так как он окружён толпой людей.

Хабиб Нурмагомедов Сергей Булкин/NEWS.ru

— Вы можете просто подойти к нему и что-то сказать или спросить?

— Я бы, может, и могла, но меня смущает большое количество людей рядом с ним. Было бы один-два человека, я бы обязательно подошла и что-нибудь сказала, но 10-15 — это слишком. Я стеснительный человек и не могу подойти к такой толпе.

— Что бы вы ему сказали, если бы оказались вдвоём в лифте ?

— Я бы ему обязательно пожелала удачи, он является одним из моих любимых бойцов, я смотрю каждый его поединок. Я к Хабибу очень хорошо отношусь, он один из самых дисциплинированных в этом спорте. Нурмагомедов очень сильный как личность — каким он себя преподносит, таким и является в жизни. Слова на ветер не бросает. Я его очень уважаю и очень за него болею. Я бы ему много чего сказала. Хорошего, конечно же!

— А какое к нему отношение в Грузии? Он там популярен или за ним не особо следят?

— После боя с Конором Макгрегором его, конечно же, там знают, но в Грузии в целом ММА не очень сильно развито. Когда Хабиб приезжал в Грузию, его очень мало кто узнавал, от общих друзей я знаю, что он сказал: «Если я захочу отдохнуть, чтобы меня никто не узнавал, я поеду в Грузию». Хотя сейчас, я думаю, его больше будут узнавать, это было давно, ещё до боя с Конором.

— Почему вы не верите в то, что Гейтжи его победит? Он же тоже базовый борец.

— Вот именно в борьбу Гейтжи я не верю абсолютно. Конечно, шанс выиграть есть всегда, но шанс Джастина я вижу только в том, что он может попасть в стойке. Это единственное, что он может сделать, чтобы победить. Именно в борьбе с Хабибом ничего сделать нельзя. Гейтжи — неплохой борец, конечно, но он не выносливый, он не выдержит все пять раундов. Чем дольше поединок будет длиться, тем меньше шансов будет у Джастина. Думаю, Хабиб выиграет.

Внимания мужчин мне хватает с избытком

— Вы красивая девушка, которая в силу профессии постоянно находится в компании сильных, статных мужиков. К вам часто проявляют интерес?

— Достаточно часто! Внимания мне, честно говоря, хватает. Недостатка точно нет. Обычно говорят, что девушки-спортсменки непривлекательны, они мужланки, но ко мне внимания очень много.

— Как вам живется в такой обстановке?

— Нормально! А что в этом плохого? Всё-таки, когда ты девушка, к тебе относятся немного по-другому, пацана до изнеможения будут мучать на тренировках, а девушку в какой-то момент всё-таки могут пожалеть, сказать: ладно, на сегодня хватит, давай чуть-чуть поменьше нагрузим тебя. Этим надо пользоваться!

— Какими качествами должен обладать мужчина, чтобы у него был шанс стать вашим парнем?

— Честно говоря, я вообще не задумываюсь об отношениях, мне это не совсем интересно сейчас. Я думаю только о своей карьере и понимаю, что серьёзные отношения могут помешать мне и моим целям. Но если говорить о качествах, то люди, с которыми я дружу, должны быть добрые и мужественные.

— Вы из Грузии, но много времени проводите в России. У вас отличный русский язык. Как и когда вы на нём заговорили?

— Я же в школе и в университете в России училась. Естественно, у меня хороший русский язык. Но грузинам русский обычно тяжело даётся, ведь у нас в языке нет женского и мужского рода, поэтому грузины обычно именно такие ошибки допускают.

— Если бы не переезд в Россию, вы бы его не знали, да? А то общался недавно с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили — он только поздороваться по-русски может.

— Да, сейчас уже тяжело. Новое поколение учит английский. Хотя это странно, ведь все наши соседи — русскоговорящие, не только Россия, но и Армения, и Азербайджан. С кем бы мы ни граничили — со всеми нужен русский язык для общения. Тем не менее его убрали из школ. Зато английский молодёжь знает хорошо, для нас открыта Европа, в этом есть свои плюсы.