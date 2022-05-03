Александр Поветкин: у Бивола есть всё для победы над Альваресом Поветкин заявил, что у Бивола есть всё необходимое для победы над Альваресом

Александр Поветкин / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по боксу Александр Поветкин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru заявил, что россиянин Дмитрий Бивол способен победить мексиканца Сауля Альвареса в поединке за титул чемпиона мира по версии WBA. Российский тяжеловес подчеркнул, что у его соотечественника есть все качества для победы.

У него будут все возможности для победы. Всё есть. Он может выиграть по очкам, может нокаутировать. Бивол — очень техничный парень. Что мне нравится: у меня такое было, я пропущу и начинаю злиться и лезть вперёд, работать, пропускать ещё больше, Бивол же всегда осторожен, спокоен и уверен в себе. Это правильно, — сказал Поветкин NEWS.ru.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 19 поединков, в каждом из них одержал победу. 11 раз он брал верх досрочно.

Альварес провёл 60 боёв на профессиональном ринге, в которых одержал 57 побед (39 — досрочно), потерпел одно поражение, ещё две встречи свёл вничью.

Поединок Бивола и Альвареса, который является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, должен состояться 7 мая в Лас-Вегасе. На кону будет титул WBA в полутяжёлом весе, принадлежащий россиянину. Мексиканец уже выступал в этом дивизионе, добившись побед над британцем Рокки Филдингом и россиянином Сергеем Ковалёвым.