Александр Емельяненко рассказал, как Хабиб проиграет Гейтжи

https://static.news.ru/photo/0aa2018e-12bf-11eb-abf1-fa163e074e61_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко поделился ожиданиями от боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гейтжи (UFC 254), который 24 октября пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Хабиб как никогда близок к первому поражению в карьере. На этот раз будет все неоднозначно, потому как у американца есть оружие, которым он может противостоять непобеждённому бойцу. Боевой характер и умение защищаться от тейкдаунов — это про него. Думаю, он самый неудобный соперник для Хабиба за всю карьеру, — приводит слова Емельяненко портал Vsrprosport.ru.

По мнению Емельяненко-младшего, потеря отца не могла не отразиться его психологии Хабиба.

Непонятно, как он готовился к этой встрече, кто его «гонял» и тренировал вместо Абдулманапа. Гейтжи же готовился в привычном для себя темпе и набирал форму, — добавил спортсмен.

Александр считает, что Хабиб может недооценить Гейтжи, ведь раньше он всех побеждал в одном стиле.

Вырваться из контроля в партере и подняться на ноги, на мой взгляд, американец может. Да и раньше еще никто не тряс Хабиба в стойке, поэтому подбородок у него «зеленый», и он даже от одного хорошего удара может поплыть, — заключил он.

Ранее чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих ожиданиях от поединка с Джастином Гейтжи, который 24 октября пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, писал NEWS.ru.