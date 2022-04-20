Юань пошел в массы: биржа предлагает «поиграть» на курсах валют

«Мосбиржа» сделала фьючерс на юань более доступным для массового инвестора. Торговая площадка объясняет свое решение тем, что юань стал популярнее среди участников рынка. Однако большинство сделок по купле-продаже фьючерсов по сути являются спекуляцией, основанной на прогнозах изменений цен. А, значит, новичкам с подобными финансовыми инструментами следует быть осторожными. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Фьючерс для всех

Московская биржа объявила, что с 21 апреля изменила параметры фьючерсного контракта на валютную пару «китайский юань — российский рубль». Номинал контракта снизится в десять раз — до 1000 юаней. Кроме того, увеличатся шаг цены и его стоимость (минимальный шаг цены — 0,01 рубля, стоимость шага цены — 10 рублей).

Нововведения нацелены на увеличение аудитории контракта, а также повышение его доступности и удобства операций для всех категорий инвесторов, говорится в сообщении биржи. Это особенно актуально на фоне увеличения объёмов операций с китайским юанем на валютном рынке Московской биржи. В марте оборот вырос в восемь раз по сравнению с февралем.

На момент закрытия торгов 19 апреля средневзвешенный курс юаня составлял 12,4 рубля. В начале марта стоимость китайской валюты доходила до 21 рубля.

Сергей Булкин/NEWS.ru

К слову, торги фьючерсом на пару юань-рубль на МосБирже стартовали ещё семь лет назад, в марте 2015 года. Тогда появление нового фьючерса было обусловлено существенным ростом объёмов торгов юанем на бирже, увеличением доли конверсионных операций юань-рубль на российском валютном рынке и формированием базового спроса на операции хеджирования внешнеторговых контрактов между Россией и Китаем.

Всего на срочном рынке МосБиржи в настоящее время торгуется 97 фьючерсных контрактов и 47 опционов на них. Базовыми активами помимо валютных пар выступают индексы, акции, недвижимость, процентные ставки, металлы, нефть, газ и другие товары.

Спор на деньги

Фьючерсы на бирже, или фьючерсный контракт — это производный финансовый инструмент, договор о том, что в будущем две стороны совершат сделку купли-продажи базового актива, говорит главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Но «покупка» и «продажа» в разговоре о фьючерсах, скорее, термины условные. Фьючерс можно сравнить с пари. Есть две стороны: одна рассчитывает, что цена актива вырастет, а другая надеется, что цена упадёт. Первый участник «покупает» фьючерс, а второй «продает» его.

Продавец считает, что актив (например, валюта, акция и пр.) подешевеет, и сейчас лучше «застолбить» его высокую цену. А покупатель, наоборот, ждёт подорожание и рад купить такой товар потом, но по текущей, низкой стоимости. Практически это напоминает пари на деньги. Стороны сделки поспорили, увеличится цена или снизится, — поясняет эксперт.

Но каждый из них должен выполнить своё обязательство — продать или купить актив в строго определённый день — дату экспирации — по заранее установленной цене. Такой контракт и называется фьючерсом и заключается через посредника — биржу. На ней и устанавливается цена сделки. Контрагенты даже не знают друг друга.

Валютные фьючерсы, как правило, только расчётные. Они не предусматривают поставку самой валюты. Это чисто финансовый инструмент, используя который можно получить денежный доход или убыток, продолжает Гойхман. Например, покупатель приобрёл расчётный фьючерс на юань по цене 12 рублей. В дату экспирации фьючерса, к примеру, через три месяца стороны рассчитываются между собой. Поставки юаней не происходит, а именно лишь денежные расчёты.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Цена фьючерса сравнивается с текущей на эту дату биржевой ценой юаня. Если она составит, например, 15 рублей, то покупатель получает прибыль по 3 рубля на каждый купленный юань. Биржа выдаёт ему эти деньги от продавца, который, соответственно, теряет их. Но если бы цена в день расчёта оказалась, например, 10 рублей, то выгоду получил бы продавец в размере 2 рублей, а покупатель, соответственно, понес бы убытки на аналогичную сумму.

Как в споре на деньги — проигравший платит выигравшему. Эти расчёты осуществляет биржа, на которой находятся брокерские счета всех участников с их деньгами на данных счетах. Такова упрощённая схема сделки, — объясняет аналитик.

При этом вы фактически можете не дожидаться наступления даты обязательств, а продать фьючерсы ещё до наступления погашения (экспирации), обращает внимание финансовый эксперт и трейдер Артём Звёздин. Здесь и образуется возможность для спекуляций.

Вообще большая часть фьючерсных сделок — это и есть спекуляции. Если мы прогнозируем, что юань вырастет к рублю ближайшее время, — мы покупаем фьючерсный контракт на эту валютную пару. Если полагаем, что рубль окрепнет по отношению к юаню, то продаем фьючерсный контракт.

Можно открыть позицию по фьючерсам и в «лонг», и в «шорт». В первом случае это будет длинная позиция («игра на повышение», long), то есть покупка в расчёте на увеличение стоимости, во втором — короткая позиция («игра на понижение», short), то есть сделка, по которой доход получается с падения цены. Трейдер может выбрать любую стратегию торговли.

При исполнении контракта возможны три варианта: стоимость базового актива выросла, и покупатель получает прибыль; цена не изменилась, никто не получает ни прибыль, ни убыток; цена базового актива снизилась, и продавец получает прибыль. Биржа при этом гарантирует, что фьючерсная сделка будет исполнена. В качестве обеспечения исполнения обязательств участники вкладывают сумму, которая замораживается на счёте. Эти деньги называют страховым депозитом или гарантийным обеспечением (ГО). Для каждого фьючерса биржа рассчитывает размер гарантийного обеспечения отдельно.

Опасная игра

Чем выше риск — тем больше прибыль. Это правило действует в том числе и для фьючерсов. При этом сами по себе они являются активами с повышенным риском: потери потенциально могут превысить запас кэша, без учёта ГО.

Новичкам стоит чётко понимать: торговля фьючерсами — это не инвестиции. Не зря называют срочным контрактом. Банально взять и купить фьючерсы и забыть о них не получится, как не получится «пересидеть» во фьючерсе долгосрочный убыток в ожидании «лучших времён». Каждый фьючерс имеет конечный срок обращения, а финансовый результат сделки (вариационная маржа) начисляют и списывают каждый день.

По словам Звёздина, в данном случае частным трейдерам позволяют застраховать некоторые риски и получить возможность краткосрочной спекуляции на валютном курсе. Раньше это было доступно только через валютную биржу.

На фьючерсном рынке можно как заработать сотни процентов, так и потерять всё — это зависит от опыта трейдера и применения торговых тактик, говорит финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Хорошо, если начинающие трейдеры перед тем, как начать торговать фьючерсами, повысили свою финансовую грамотность и овладели торговым терминалом. Плохо — если начали познавать финансовые рынки методом «тыка». И при этом неважно, каким инструментом они торгуют — фьючерсами или чем-то другим, — рассуждает эксперт.

Главные минусы фьючерсов — это дата погашения и «вшитое» кредитное плечо (заёмные деньги), замечает Звёздин. Это создаёт возможность для ухода в минус на вашем счёте.

Эксперт проводит аналогию с покупкой недвижимости. Представьте, что вы приобрели предварительный договор (фьючерс) на квартиру, но по каким-то причинам дом снесли. В этой связи, чтобы отказаться от обязательства купить квартиру (которой по факту нет), вам нужно будет найти покупателя и вполне вероятно, ещё и доплатить за то, что бы он у вас эту несуществующую квартиру купил.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Примерно тоже самое произошло два года назад, когда инвесторы пострадали из-за отрицательных цен на фьючерсах нефти. Тогда, чтобы избавиться от своих обязательств поставлять нефть, игроки были готовы доплачивать покупателям, что вызвало снижение цен на нефтяные фьючерсы ниже нуля и до отметки минус $30 за «бочку», напоминает Звёздин.

Размер возможной прибыли, равно как и убытка, зависит от величины сделки, волатильности, изменчивости цены актива, перечисляет Гойхман. При этом аналитик соглашается, что фьючерсы — достаточно сложный и рисковый инструмент для обычного непрофессионального инвестора. Как правило, их используют профессионалы, крупные торговые компании для минимизации рисков при своих основных, торговых сделках. Но в целом адаптация фьючерса по юаню для рядовых инвесторов — момент позитивный, считает аналитик. Чем больше выбор, разнообразие инструментов биржи, тем лучше. Только про риски не следует забывать.