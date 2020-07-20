Рубль дешевеет по итогам недели на фоне сезонного ухудшения текущего счёта России, а также снижения интереса к рисковым активам со стороны инвесторов. Росту опасений способствуют активное распространение коронавируса в США и напряжение в отношениях Вашингтона и Пекина.

За довольно короткий промежуток времени американцы успели отвергнуть претензии китайцев на регион в Южно-Китайском море, лишить Гонконг особого таможенного статуса, ввести визовые ограничения против отдельных лиц за содействие нарушению прав человека в КНР. К тому же глава США Дональд Трамп вполне может отменить соглашения в рамках первой фазы торговой сделки и ввести пошлины на китайские товары, в результате чего рискует пострадать промышленный сектор страны, который только начал восстанавливаться после карантина.

Проблемы в китайской экономике неизбежно должны сказаться на восстановительных процессах по всему миру, считает трейдер и эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Viola Kam/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фактором поддержки выступает стартовавший налоговый период: в ближайшие дни экспортёры будут обменивать валютную выручку для бюджетных отчислений. В мае нефтяные цены выросли почти на 40%, благодаря чему компании смогли значительно увеличить доходы в прошлом месяце, так что положительный эффект от конвертаций будет гораздо заметнее, чем в июне. Нефтяной рынок корректируется после решения стран ОПЕК+ начать постепенный выход из сделки по сокращению объёмов добычи. Экспортёры уверены, что спрос восстанавливается достаточными темпами для того, чтобы наращивать буровую активность можно было без каких-либо негативных последствий. Правда, далеко не все инвесторы с этим согласны: локальные вспышки коронавируса продолжают держать рынки в напряжении.

Основное внимание, как и прежде, будет уделяться отношениям США и КНР. В случае возникновения новых причин для переживаний рубль способен подешеветь до отметки в 72 рубля за доллар. Геннадий Николаев трейдер и аналитик Академии управления финансами и инвестициями трейдер и аналитик Академии управления финансами и инвестициями

Нефть — вопросы, вопросы...

Ближайшие движения формирует теперь сумма реакций нефтетрейдеров на уже имеющийся по итогам прошлой недели расклад. Приняв решение урезать согласованные ещё весной общие квоты сокращения добычи с прежних 9,7 млн баррелей до 7,7 млн баррелей в сутки, то есть всё-таки начать увеличивать с 1 августа добычу, представители ОПЕК+ не просто механически добавят на рынок эти объёмы, но прежде всего дают остальным понять, что вскоре ждут увеличения спроса на сравнимую величину. Тем самым они обозначают ожидания определённых темпов восстановления мировой экономики после коронакризиса, иначе бы не имело и смысла наращивать объёмы добычи.

Thomas Sbampato/imageBROKER.com/Global Look Press

Однако в этом месте перед многими встают важные вопросы: что же первично и стремятся ли страны ОПЕК+ воздействовать на рынок своего рода гипнозом. То есть просто ли они показали подходящий настрой, чтобы «продать слона», побудить всех больше покупать и вызвать тем самым рост цен, или же рост спроса — это уже действительно набравший силу объективный процесс.

Первая реакция нефтяного рынка на решение ОПЕК+ была вполне благожелательной, считает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Цены удалось «дотащить» почти до $44 за баррель по Brent, в этом помогли ещё и данные о снижении запасов в США, которые, впрочем, регулярно колеблются то вверх, то вниз от недели к неделе. Понравился рынкам и факт согласия нескольких не выполнявших полностью квоты государств наверстать упущенное до октября и придержать объёмы добычи на общую величину более 800 тыс. баррелей, что может сгладить фактический эффект от прибавления объёмов другими странами-экспортёрами. Однако за прошедшие с тех пор дни, к утру понедельника, 20 июля, большую часть положительного импульса нефтяные цены уже успели растерять, постепенно соскальзывая вниз к технически важной ценовой области поддержки, которая находится сейчас примерно между отметками в $42,25–42,5 за баррель.

Если цены «просочатся» ниже, то возможны распродажи и движение вниз глубже, а дальнейшие попытки роста будут как минимум отложены.

Но стоит этой области поддержки устоять в течение хотя бы пары дней, и рынки могут воспринять это как доказательство устойчивости, предпринять в таком случае новые попытки протестировать на прочность максимумы лета возле $44 за баррель и при определённой степени удачи продвинуться выше, до $46–47 за баррель. Пётр Пушкарёв трейдер и шеф-аналитик TeleTrade трейдер и шеф-аналитик TeleTrade

Оба сценария пока на столе и примерно одинаково возможны, и выбор на текущей неделе скорее всего определит уже сама техника движений, за которой участники рынка внимательно наблюдают.

Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Косвенную поддержку нефти могли бы оказать азиатские биржи, где Шанхайский индекс подрос на 3,11% после сильной корректировки вниз к концу прошлой недели в ответ на отмену США режима экономического благоприятствования для Гонконга, а также важным будет и развитие событий вокруг европейского фонда восстановления, решение по которому так и не смогли пока принять лидеры стран ЕС на только что прошедшем саммите в Брюсселе. Это негативно давит на ожидания роста, но переговоры продолжатся. Если китайские фондовые биржи сегодня растут, то европейские, наоборот, снижаются, и продолжение движений на фондовых биржах что в Азии, что в Европе, что в США, где начался большой сезон отчётности компаний, пожалуй, может оказывать на нефтяные цены в эти дни более заметное влияние, чем, собственно, традиционно нефтяные новости, к которым принято относить выходящие по средам обновления данных по запасам сырого чёрного золота, бензина и дистиллятов от Минэнерго США или по числу работающих сланцевых буровых установок от Baker Hughes, которое по-прежнему находится на многомесячном минимуме в 180 единиц и пока не показывает признаков к увеличению.

Стабилизация золота

В последние дни котировки золота стабилизировались и колеблются в узком диапазоне вокруг важного психологического уровня $1800 за тройскую унцию. Но факторы, которые помогли золоту подняться до девятилетних максимумов, никуда не делись. Более того, есть все основания полагать, что рост котировок драгоценного металла в ближайшие дни продолжится.

National Bank Of Ukraine/flickr.com

Главное из них — это новое ускорение пандемии коронавируса. Страны, которые уже, казалось бы, побороли недуг, столкнулись со второй волной заражения. Если эпидемиологическая ситуация продолжит ухудшаться, особенно в США и КНР, то могут последовать новые масштабные меры поддержки экономики со стороны мировых центральных банков. Увеличение объёма ликвидности может дать новый толчок для роста золота, отметил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский

Коме того, страны могут ввести новые ограничительные меры, что напрямую повлияет на спрос инвесторов на защитные активы, в том числе на золото. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Иван Капустянский финансовый консультант финансовый консультант

Стоит отметить, что глобальный сценарий роста золота сейчас сохраняется. В рамках него ожидается обновление исторического максимума в районе $1920 за тройскую унцию.

Частным инвесторам покупать золото стоит с большой осторожностью. После того как разработают вакцину от COVID-19, а вирус будет побеждён, золото может резко развернуться и подешеветь. Потенциал снижения у актива является значительным.