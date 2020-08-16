Нефть, доллар и золото: против рубля слишком много факторов

Курс доллара в августе колеблется в коридоре 72,6−74,5 рубля под воздействием двух противоположных групп факторов. Можно сказать, что за рубль — внешние драйверы, а против него — внутренние.

Его поддерживает растущая нефть, котировки которой стойко держатся выше $45 за баррель Brent. Есть и общий позитив на рынках по мере восстановления деловой активности после преодоления острой фазы пандемии. Это способствует подъёму рисковых активов, к которым относится и рубль. Ещё один фактор — ослабление доллара к основным валютам из-за снижения ставок в США, массированного вливания долларов в экономику.

Но против рубля играют веские внутренние факторы, пояснил трейдер и главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Резко снизились доходы от экспорта энергоносителей и иных товаров. Соответственно, снижение предложения валюты над спросом ведёт к повышению её цены.

Июльское уменьшение ключевой ставки ЦБ до 4,25%, совершенно необходимое для стимулирования экономики, оборотной стороной имеет сокращение доходности вложений в рублёвые инструменты. Это уменьшает привлекательность рубля для нерезидентов и давит на его курс. Марк Гойхман трейдер и главный аналитик TeleTrade трейдер и главный аналитик TeleTrade

С другой стороны, повышается спрос на валюту в августе. Увеличиваются её закупки для открывшегося туризма, закупки импортных товаров как результат отложенного спроса периода самоизоляции.

С другой стороны, ЦБ при увеличении нефтяных цен снижает продажи валюты. Регулятор объявил, что с 7 августа они сократились на 60% по сравнению с июлем — среднесуточно до 3,1 млрд рублей с 5,1 млрд.

Для рубля исключительно важно и состояние бюджета. Его прошлогодний профицит, то есть превышение доходов над расходами, сменился сильным дефицитом. Данные обстоятельства противодействуют укреплению рубля.

Соответственно, в течение недели вероятно его нахождение в коридоре 72–74 рубля.

Тенденция на нефтяном рынке

В первые два месяца лета нефтяные котировки находились в нижней части бокового коридора в $40–45 за баррель Brent, изредка предпринимая не очень удачные попытки забраться повыше и, в общем-то, ни на что большее не претендуя.

Но с приходом августа ситуация на нефтяном рынке начала довольно быстро меняться. Сначала цена Brent сместилась в верхнюю часть летнего диапазона, предпочитая не уходить ниже $44 за баррель. А теперь и того больше, нефть активно пытается «сломать» верхнюю границу диапазона в $45 за Brent. И нужно признать, что, судя по растущей частоте ударов, граница может не устоять на этой неделе и пропустить котировки к более высоким уровням в $47–48 по Brent, считает эксперт информационно-аналитического центра Hamilton Антон Гринштейн.

Однако что может выступить драйвером для такого сценария развития событий? На самом деле вариантов много. Здесь и совсем поверхностный фактор в виде продолжения линии сокращения запасов нефти и числа буровых установок в США, и более сложные геополитические построения в виде усиливающегося давления США на Иран, которое может спровоцировать асимметричный ответ исламской республики с крайними мерами по перекрытию Ормузского пролива.

А это, на минуточку, возможность потери 20–30% мирового объёма торговли нефтью. Так что даже угрозы подобных действий будет достаточно, чтобы несмотря на риски второй волны пандемии СOVID-19 нефтяные цены росли. Антон Гринштейн эксперт информационно-аналитического центра Hamilton эксперт информационно-аналитического центра Hamilton

На этой неделе есть и другие важные истории, например встреча мониторингового комитета ОПЕК+ 19 августа или несостоявшаяся 15 августа американо-китайская встреча. Однако учитывая поступающие нейтрально-позитивные сигналы от сторон этих мероприятий, они вряд ли станут факторами риска снижения нефтяных цен.

Золото не на отлично

Последнее время золото показывало отличную динамику роста. Начиная с июня мы видим прекрасный рост, цена актива выросла более чем до $2000 за тройскую унцию. Факторы, послужившие такому росту, всем известны, в основном это ожидание второй волны коронавируса, неопределённость в экономике и торговые войны. Пусть об этом особо не говорят, но эти факторы никуда не делись. Нужен только толчок, катализатор — и всё возобновится. Мы увидим хорошее движение.

Vitaly Ivanov/Global Look Press

Ну а пока мы наблюдаем коррекцию, и причём довольно динамичную, отмечает ведущий финансовый эксперт Школы изучения финансовых рынков «Грамотей» Кира Лист. Особенно во вторник, 11 числа, было очень сильное коррекционное движение вниз. Оно и понятно, это падение обусловлено тем, что золото преодолело психологически важный уровень, закрепилось выше отметки в $2000. И тем самым дало возможность многим инвесторам зафиксировать прибыль, что и спровоцировало наблюдаемую нами коррекцию.

Главное — не поддаться желанию продать, в среднесрочной перспективе нужно всё равно искать покупки. Сейчас трейдеры нащупали поддержку на отметке $1904 за унцию, и в целом коррекция закончилась.

Стоит рассматривать текущее падение как неплохую возможность купить золото, можно хоть сейчас или при ещё большей коррекции, около $1884. В этом пределе по золоту были очень хорошие покупки в прошлом. А раз в прошлом инвесторам было выгодно покупать по этим ценам актив, логично предположить, что будет выгодно и сейчас. Остаётся лишь дождаться сигналов на разворот, но это для трейдеров, а не долгосрочных инвесторов.