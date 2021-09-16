«Карма»: Соловьёв рассказал, как США «кинули» Европу на миллиарды долларов
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
01:53, 17 сентября 2021
Владимир СоловьёвФото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press
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Телеведущий Владимир Соловьёв назвал «кармой» отказ США от военного сотрудничества с Европой в пользу создания нового альянса с Великобританией и Австралией. Видеозапись выступления журналиста доступна на официальном канале «Россия-1» в YouTube. Он отметил, что из-за американцев Австралия «кинула» Францию на миллиарды долларов.
Смотреть на заграницу сейчас дико интересно, потому что вдруг осознанно понимаешь, что карма, ну, скажем по-английски, «is a bitch», то есть карма очень жестока. Всё на наших глазах, Австралия, Британия, США заключают новый союз по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. При этом они не поставили в известность Европу, — заявил Соловьёв.
Он добавил, что похожая ситуация произошла, когда Франция отказалась поставлять России десантные корабли типа «Мистраль» стоимостью в 1,2 млрд евро. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала ситуацию бумерангом.
Ранее стало известно, что военно-морские силы (ВМС) пятого континента намерены ввести в строй восемь атомных субмарин в рамках так называемого Индо-Тихоокеанского партнёрства с США и Великобританией (AUKUS), сообщили в Канберре в четверг после подписания договора о создании нового военно-политического блока. Его основная цель — «защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе».