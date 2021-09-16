«Карма»: Соловьёв рассказал, как США «кинули» Европу на миллиарды долларов

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Глава кредитного рейтингового агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» Кирилл Лукашук заявил РИА Новости, что предпосылок к снижению цен на жильё в России нет, однако темпы роста цен на квартиры будут стабилизироваться. В 2022 году стоимость недвижимости на первичном рынке будет увеличиваться на размер официальной инфляции.

Предпосылок к обвалу цен на рынке нет, поскольку много фундаментальных факторов связаны со спросом на жильё и миграцией в города-миллионники, которые и формируют основной спрос на ипотеку в нашей стране,...