Аналитик спрогнозировал, какие акции вырастут в цене в 2022 году

Первая половина 2022 года будет временем положительной динамики для акций компаний, которые выплачивают высокие дивиденды, прогнозирует руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «УНИВЕР Капитал» Андрей Верников. Во втором полугодии особый интерес для инвесторов должны представлять облигации, рассказал он агентству ПРАЙМ.

Как пояснил эксперт, акции «Газпрома» могут продемонстрировать рост до 450 рублей, а бумаги «Башнефти» — до 1580 рублей.

После окончания дивидендного периода рынок станет показывать боковую динамику в связи с тем, что политика ФРС по ужесточению денежной политики неблагоприятна для акций развивающихся рынков. Особенно неблагоприятно для акций компаний типа VK и других сектора IT, — считает Верников.

В связи с этим второе полугодие 2022 года инвесторам лучше провести не в акциях, а сконцентрировать внимание на облигациях.

Среди акций лучшую динамику покажут акции защитных секторов, то есть акции ретейла, сектора электроэнергетики, акции сектора связи. Я советую присмотреться к акциям «Ростелекома»: менеджмент компании нацелен на повышение эффективности и рост капитализации, — пояснил эксперт.

Кроме того, в этом периоде, по прогнозам Верникова, очень значительная вероятность снижения на всех фондовых рынках, поэтому держателям акций нужно будет соблюдать осторожность.

Ранее старший аналитик инвестиционной группы «Атон» Михаил Ганелин назвал самые надёжные и выгодные вложения денег, которые никогда не подведут. Это недвижимость, а также долгосрочный депозит «в хорошем банке с хорошей ставкой».