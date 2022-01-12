Финансист назвал самые надёжные вложения

Старший аналитик инвестиционной группы «Атон» Михаил Ганелин назвал самые надёжные и выгодные вложения денег, которые никогда не подведут. Это недвижимость, а также долгосрочный депозит «в хорошем банке с хорошей ставкой», приводит слова эксперта ПРАЙМ.

Недвижимость, которая традиционно считается хорошей защитой от инфляции. На длинном горизонте, за десять лет, к примеру, цены на недвижимость в среднем росли на два-три процентных пункта быстрее, чем инфляция за тот же период, — пояснил аналитик.

Также специалист порекомендовал обратить внимание на облигации, в том числе корпоративные. Но делать это надо с большой осторожностью, консерватизмом, оглядкой на возможные высокие риски. Это же относится и к акциям с большими дивидендами, так как они могут давать гарантированный доход от 7 до 15% процентов в год. При этом надо помнить, что цена акции может не только расти, но и падать.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ. им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова рассказала, что в начале года для валютных инвестиций лучше всего выбрать традиционные доллар, евро и прибавить к ним швейцарский франк. По словам Воронковой, неопределённость валютных курсов заставляет задумываться о разнообразии валютных вложений.