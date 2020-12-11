Генпрокуратура РФ начала проверку повышения цен на продукты

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Генеральная прокуратура России начала проверку в связи с ростом цен на продукты первой необходимости.

Следователи проверят информацию о необоснованном росте цен на отдельные виды продуктов питания, приводит ТАСС сообщение Генпрокуратуры.

По предварительной информации был зафиксирован необоснованный рост цен на сахар, который подорожал на 71,5%, на подсолнечное масло цены поднялись на 23,8%, мука и хлеб выросли в цене на 12,9 и 6,3% соответственно.

С учётом этого прокурорам субъектов РФ поручено во взаимодействии с антимонопольными органами активизировать работу по надзору за исполнением законодательства в области ценообразования на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, — заявили в ведомстве.

Накануне NEWS.ru писал, что власти РФ рекомендовали бизнесу установить розничные цены на подсолнечное масло не более 110 рублей за литр, а на сахар — не более 45 рублей за килограмм.

Михаил Мишустин заявлял, что в стране необходимо принять меры и сдержать рост цен на продукты питания. По его словам, ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры не проконтролировали рост цен на продукты и «упустили ситуацию». Он поручил подготовить нормативные акты по приведению цен на основные продукты в норму к утру 14 декабря.

Специалисты ФОМ провели опрос, результаты которого показали, что большинство россиян ожидают резкого повышения цен на продукты в ближайший месяц. Таким мнением поделились 52% опрошенных.