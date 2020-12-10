Власти ограничили цены на сахар и подсолнечное масло

https://static.news.ru/photo/d1f687c2-3afc-11eb-820a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Власти РФ рекомендовали бизнесу установить розничные цены на подсолнечное масло не более 110 рублей за литр, а на сахар — не более 45 рублей за килограмм.

Как сообщили РИА Новости осведомлённые источники, бизнесу было рекомендовано придерживаться определённого уровня розничных цен: на подсолнечное масло — не более 110 рублей (за литр), на сахар — 45 рублей (за килограмм).

Как писал NEWS.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране необходимо принять меры и сдержать рост цен на продукты питания. По его словам, ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры не проконтролировали рост цен на продукты и «упустили ситуацию». Ещё осенью тенденция подорожания ряда товаров была заметна, однако ответственные за это министерства и ведомства «своевременно не приняли меры» и «пустили это на самотёк».

Накануне этот вопрос затронул российский президент Владимир Путин. На заседании по экономическим вопросам он сказал, что в магазинах на территории России выросли цены на базовые продукты питания. И пандемия коронавируса здесь ни при чём. По словам главы государства, подорожание масла, сахара и хлеба — это попытка подогнать внутренние цены под мировые.

Из статистики, предоставленной Росстатом, следует, что стоимость сахара за январь — ноябрь выросла на 71,54%, подсолнечного масла — на 23,78%, макарон — на 10,45%, а хлеба — на 6,34%.